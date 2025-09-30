Angola: Adriano Cardoso élu président de la Chambre de commerce et d'industrie de Benguela

Benguela — L'entrepreneur Adriano Cardoso a été élu samedi président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Benguela, pour le quadriennal 2025-2026, avec 37 voix pour, une abstention et deux contre.

Se confiant à l'ANGOP, après son élection, le nouveau responsable a souligné que sa priorité était la revitalisation de la CCI de Benguela, afin de renforcer le rôle de l'organisation dans le développement de la province et du pays.

"Notre objectif est de transformer la chambre de commerce de Benguela. L'une des actions centrales sera de promouvoir le lien avec le Corridor de Lobito, en étendant son influence jusqu'à Luvo", a-t-il déclaré.

Il a également souligné la nécessité de rassembler les entrepreneurs des petites et moyennes entreprises, dans le but de créer des synergies qui permettent d'amener les produits locaux au-delà des frontières, tout en garantissant l'accès aux importations stratégiques.

"Nous sommes à la Chambre depuis 2007. Benguela a été très immobile et les entrepreneurs locaux attendent des représentants qui font vraiment quelque chose pour eux", a-t-il souligné.

Le nouveau président a annoncé qu'au cours de son mandat, il entend renforcer la coopération avec le gouvernorat provincial, en particulier dans l'octroi de droits de surface aux entrepreneurs du secteur agricole, des crédits bancaires, entre autres incitations.

Adriano Cardoso a révélé que la CCI de Benguela avait déjà établi des contacts avec le secteur commercial des ambassades d'Angola à l'étranger, et initié des projets pour l'exportation de produits nationaux, comme la banane vers les États-Unis.

"Nous avons également eu l'occasion de signer des contrats lors du plus grand événement agroalimentaire au monde, qui s'est tenu en avril de cette année au Portugal", a-t-il ajouté.

Adriano Cardoso a appelé les associés et la société civile à participer à la cérémonie d'investiture, prévue pour le 5 octobre prochain.

Pour sa part, le secrétaire exécutif de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Angola, José Tombela, a souligné que la revitalisation des chambres provinciales était un objectif national, et celle de benguela ayant un rôle stratégique dans le cadre du développement économique lié au Corridor de Lobito.

"Aujourd'hui, le Corridor de Lobito est l'objectif stratégique le plus important de l'Angola. Les chambres de commerce de la SADC et d'autres espaces régionaux ont manifesté leur intérêt, et celle de Benguela sera déterminante pour dynamiser le secteur privé dans ce processus", a-t-il souligné.

Adriano Cardoso remplace Carlos Vasconcelos à la tête de cette institution qui existe déjà il y a plus de 20 ans d'existence.