Angola: Des entrepreneurs élaborent des stratégies pour créer plus d'emplois au pays

Luanda — Le groupe d'entreprises « Acelerador Angola » a récemment réuni, à Luanda, 55 entrepreneurs et décideurs de divers secteurs afin d'élaborer les meilleures stratégies et de renforcer leurs investissements dans des entreprises qui permettront de créer plus d'emplois dans le pays.

Lors de cette réunion, intitulée « Business Lounge », les hommes d'affaires ont eu l'occasion de présenter leurs projets et de nouer des partenariats dans un environnement axé sur l'entrepreneuriat, l'innovation et le développement des réseaux, selon un communiqué de presse reçu par ANGOP ce dimanche.

Outre la définition de stratégies pour stimuler la création d'emplois, les participants ont également abordé les questions de stimulation de l'économie, d'ouverture d'espaces pour les nouvelles entreprises et d'amélioration de la qualité de vie au sein des communautés.

Cité dans le communiqué, Maurício Guimarães, directeur exécutif du groupe «Acelerador Angola», a déclaré que le Business Lounge sert de lien entre les entreprises et leur permet d'avoir un impact direct sur la création d'emplois et l'augmentation du volume d'activité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également noté qu'en réunissant les petites, moyennes et grandes entreprises, on crée un environnement propice à la construction de partenariats stratégiques qui renforcent le secteur des affaires angolais.

A son tour, Zuleica Wilson, femme d'affaires et présentatrice de télévision, a souligné que le Business Lounge est un événement dont l'importance se reflète dans le nombre d'entreprises qui y participent et se connectent pour générer des affaires.

Pour Yona Vicente, représentante de Kainotês, cette rencontre a permis d'élargir son réseau de contacts et d'ouvrir des opportunités commerciales et des partenariats qui renforcent le secteur des affaires.

Le Business Lounge est un espace clé pour créer des synergies, contribuant au renforcement de l'écosystème commercial angolais et à la création d'investissements et d'emplois.

Acelerador Angola est la filiale angolaise du Grupo Acelerador Brasil, une société de formation et de mentorat commercial qui vise à stimuler la croissance et la pérennité des entreprises en Angola grâce à des programmes de formation, de développement du leadership et du mentorat stratégique.

Le groupe propose des formations pratiques et une méthodologie adaptée au contexte angolais, axées sur des domaines tels que la gestion organisationnelle, le leadership, le développement des processus et l'acquisition de talents afin de renforcer le secteur privé du pays.