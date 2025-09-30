Angola: Modernisation des services de l'AIAAN assurée par une coentreprise

Luanda — La modernisation des services d'assistance en escale, de fret et d'exploitation aéroportuaire de l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN) sera assurée par une coentreprise (joint-venture) composée de Menzies Aviation Angola, de la TAAG et de la Société de gestion aéroportuaire (SGA).

Selon un communiqué de la TAAG envoyé à l'ANGOP ce dimanche, cette initiative vise à renforcer la modernisation et la professionnalisation du secteur aéronautique national.

Dans le communiqué Menzies Aviation est considérée comme un leader mondial du secteur, présent dans plus de 60 pays et plus de 255 aéroports, reconnu pour sa solidité financière, son excellence opérationnelle et sa capacité d'innovation.

Par conséquent, le document précise que la fusion des trois entreprises améliorera le niveau de professionnalisation et de compétitivité du secteur aéronautique, créant ainsi une valeur durable pour les compagnies aériennes, les passagers, les opérateurs de fret et l'économie nationale.

Selon le communiqué, l'entrée de TAAG comme actionnaire dans ce partenariat garantit à l'Angola le respect des normes internationales de qualité et d'efficacité, renforçant ainsi l'ambition du pays de se positionner comme un pôle aéronautique de premier plan en Afrique.

Cette alliance est considérée comme une stratégie combinant l'importance de la compagnie aérienne nationale angolaise, avec une forte présence au niveau national et régional, la crédibilité et le savoir-faire mondial de Menzies, ainsi que la légitimité institutionnelle de SGA, en tant que gestionnaire du réseau aéroportuaire national.

L'entrée de TAAG comme actionnaire de Menzies Aviation Angola renforce la vision stratégique à long terme de la compagnie, lui permettant d'allier la robustesse et l'excellence opérationnelle d'un leader mondial à la pertinence de la compagnie aérienne angolaise sur le marché intérieur.