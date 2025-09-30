Angola: Malanje - Un accident de la route fait 10 morts à Lombe

Malanje — Dix personnes sont mortes ce dimanche dans la commune de Lombe, municipalité de Malanje, dans un accident survenu sur la route nationale 230.

Le véhicule, une Toyota Avanza, quittait Luanda à destination de Malanje a heurté un camion stationné.

Les passagers sont actuellement à la morgue de l'hôpital général de Malanje.

Selon le directeur de la communication institutionnelle et de la presse de la délégation provinciale de l'Intérieur, Junqueira António, l'accident était dû à un manque de prudence et à une vitesse excessive.

Il a déploré l'incident et a exhorté les automobilistes à adopter une conduite prudente et à respecter le code de la route afin d'éviter les accidents.

Par ailleurs, quatre personnes ont été grièvement blessées dans un accident de la route survenu samedi 27, sur la même route, dans la municipalité de Cacuso.

L'accident impliquait un véhicule Toyota Rav 4, transportant cinq employés de l'entreprise Biocombustíveis de Angola (BIOCOM), qui est entré en collision avec un autre véhicule stationné.