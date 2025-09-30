Angola: Malanje - Un accident de la route fait 10 morts à Lombe

28 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par NC/PBC/LUZ

Malanje — Dix personnes sont mortes ce dimanche dans la commune de Lombe, municipalité de Malanje, dans un accident survenu sur la route nationale 230.

Le véhicule, une Toyota Avanza, quittait Luanda à destination de Malanje a heurté un camion stationné.

Les passagers sont actuellement à la morgue de l'hôpital général de Malanje.

Selon le directeur de la communication institutionnelle et de la presse de la délégation provinciale de l'Intérieur, Junqueira António, l'accident était dû à un manque de prudence et à une vitesse excessive.

Il a déploré l'incident et a exhorté les automobilistes à adopter une conduite prudente et à respecter le code de la route afin d'éviter les accidents.

Par ailleurs, quatre personnes ont été grièvement blessées dans un accident de la route survenu samedi 27, sur la même route, dans la municipalité de Cacuso.

L'accident impliquait un véhicule Toyota Rav 4, transportant cinq employés de l'entreprise Biocombustíveis de Angola (BIOCOM), qui est entré en collision avec un autre véhicule stationné.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.