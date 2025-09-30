Le Gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a présidé dans la matinée d'hier, lundi 29 septembre 2025, un Comité régional de développement (CRD) consacré à la rentrée scolaire 2025-2026. Le chef de l'exécutif régional a indiqué que toutes les dispositions seront prises pour un démarrage effectif des cours le jour de l'ouverture des classes.

L'Académie de Saint-Louis compte 128 écoles à réhabiliter ; 106 écoles inondées et 3 écoles fermées depuis quelques années dont l'école élémentaire Khayar Mbengue ex-école des Fils de Chefs. C'est en substance qui ressort du CRD consacré à la rentrée scolaire 2025-2026 présidé, hier lundi, par le gouverneur de région. La vétusté des écoles à Saint-Louis a été largement évoquée par les acteurs de l'éducation lors de la rencontre. Toutes les dispositions seront prises pour un bon démarrage des cours le jour de la rentrée des classes, selon le gouverneur Al Hassan Sall, qui appelle à la mobilisation de tous les acteurs autour de l'école.

«Nous avons donc fait un tour d'horizon de la situation actuelle, suite à l'hivernage et avons constaté qu'effectivement, il y a encore des établissements qui sont sous les eaux. Alors, nous avons donc retenu, en relation avec les préfets, le service des Sapeurs-pompiers, le service de la SONAGED, mais également la Brigade régionale d'Hygiène, de dérouler des opérations de nettoyage d'abord, de désinfection, et d'embellissement des établissements scolaires ensuite, pour permettre aux élèves de pouvoir démarrer les cours dès l'ouverture des classes. Alors, nous avons également retenu d'insister auprès des communautés régionales pour que les opérations qui accompagnent l'ouverture des classes se fassent rapidement, que les fournitures scolaires soient disponibles, que l'accompagnement des établissements à travers les comités de gestion et autres soit également effectif», a dit Al Hassan Sall.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le gouverneur de Saint-Louis a également insisté sur la nécessité de soutenir un plaidoyer auprès des autorités du ministère de l'Éducation nationale pour que le déficit de personnel enseignant soit résorbé. «Il s'agit de déficits au moyen-secondaire, mais également à l'élémentaire, globalement, de plus de 500 enseignants. Donc, véritablement que l'effort soit fait en faveur de la région de Saint-Louis pour résorber ces déficits. Il va falloir produire un état des lieux de situation sur les abris provisoires, sur les initiatives prises, les engagements pris et également ce qui reste à faire pour que le ministère de l'Éducation ait une idée exacte de la situation des abris provisoires au fin, véritablement, de prendre les dispositions afin que ces abris-là soient de mauvais souvenirs», a fait savoir le chef de l'exécutif régional.

Cependant, il a beaucoup insisté aussi sur l'accompagnement des acteurs communautaires, notamment l'association des parents d'élèves, les partenaires techniques et financiers, entre autres, pour qu'il y ait un tir groupé afin que toutes les conditions soient réunies pour que les élèves soient au rendez-vous, le 8 octobre prochain, jour de la rentrée scolaire. «Parce que pour le personnel enseignant sera présent, et on n'a pas d'inquiétudes à ce niveau. Mais, (il faut) que les élèves soient là et que les cours puissent immédiatement démarrer», a-t-il suggéré avant de rappeler que pour l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis également, des opérations de saupoudrage et de désinfection du campus seront menées afin de l'assainir, en relation avec le Recteur et ses services.