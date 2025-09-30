Sénégal: Préparatifs pour une rentrée scolaire effective - La COSYDEP mobilise et sensibilise les acteurs

L'antenne régionale de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (COSYDEP) de Sédhiou a organisé, dimanche 28 septembre, une journée de désherbage et de nettoyage à l'école maternelle de Santossou. Cette initiative s'inscrit dans la perspective d'une reprise effective des cours dès le jour de la rentrée scolaire prévue le mercredi 8 octobre. L'activité a été conduite en partenariat avec le Conseil communal de la jeunesse de Sédhiou, le Centre Ado et l'Association des parents d'élèves.

Selon le coordonnateur régional de la COSYDEP, « cette journée de désherbage et de nettoyage s'inscrit dans le cadre du concept Ubbi Tey, Jang Tey - c'est-à-dire le démarrage des cours le jour de la rentrée scolaire. Elle traduit notre engagement commun pour une école propre, saine et accueillante, prête à recevoir les enfants dans les meilleures conditions », a indiqué Cheick Diaw.

Il s'est également félicité de l'élan collectif exprimé lors de cette action : « Nous l'avons organisée en partenariat avec le Conseil communal de la jeunesse de Sédhiou et le Centre Ado de Sédhiou. Au-delà du geste de nettoyage, c'est un acte citoyen et solidaire que nous posons ensemble. Nous montrons que chaque acteur de la communauté éducative a un rôle à jouer pour bâtir une école de qualité, sûre et sécurisée. »

Le directeur de l'établissement, Adama Diémé, a exprimé sa satisfaction de voir les écoles, particulièrement celles destinées aux plus jeunes enfants, préparées dans les meilleures conditions. La démarche adoptée illustre bien une approche communautaire de la salubrité scolaire sous la conduite de la COSYDEP. Cheick Diaw a tenu à remercier l'ensemble des parties prenantes : « Leur participation témoigne de leur volonté d'investir dans l'éducation, car une école propre est une école qui donne envie d'apprendre et de réussir. Continuons à renforcer ce partenariat, à valoriser le volontariat et à unir nos forces pour l'avenir de nos enfants et de notre région », a-t-il conclu.

Cet engagement de la COSYDEP s'inscrit en droite ligne avec les recommandations du Comité régional de développement récemment tenu à Sédhiou. Il rappelle la nécessité pour toutes les familles d'acteurs du système éducatif de s'organiser en vue d'assurer une rentrée effective et le démarrage des enseignements-apprentissages le 8 octobre prochain.

En définitive, cette initiative communautaire traduit une volonté partagée : offrir aux élèves des conditions d'apprentissage saines et sécurisées. Elle illustre aussi la capacité des acteurs locaux à s'unir autour d'un objectif commun, celui de garantir l'effectivité de la rentrée scolaire dans la région.