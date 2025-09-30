Sénégal: Femmes journalistes et professionnelles des médias publics du pays - Le cadre juridique d'un réseau formalisé

Les femmes qui travaillent dans les médias publics du Sénégal ont tenu leur assemblée générale, samedi dernier, à la Maison de la Presse Babacar Touré. Une rencontre qui a résulté sur la mise en place d'un Réseau des femmes journalistes et professionnelles des médias publics du Sénégal. Cette organisation regroupe les professionnels du quotidien national Le Soleil, de l'Agence de Presse Sénégalaise (APS), de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), mais aussi la Maison de la Presse. Une initiative bien accueillie par le Directeur de la Maison de la Presse, Sambou Biagui, qui soutient que cette assemblée générale est un moment fort, qui marque une étape décisive dans la structuration et la valorisation du rôle des femmes dans l'écosystème médiatique national.

Sambou Biagui estime que la mise en place dudit réseau répond à une exigence de cette époque à garantir une meilleure représentativité des femmes dans les médias, non seulement comme professionnelles de l'information, mais aussi comme leaders d'opinion, gestionnaires de projets, et actrices du changement. «L'un des objectifs majeurs de ce réseau est de renforcer la synergie d'actions entre les femmes du secteur, pour faire émerger un leadership féminin affirmé et améliorer la prise en compte du genre dans le traitement de l'information. C'est un chantier fondamental, qui demande à la fois une réflexion de fond et des actions concrètes, coordonnées et soutenues dans la durée», a-t-il fait savoir dans son discours.

Chez les initiatrices de cette plateforme, Aïssatou Françoise Seck, présidente de l'Amicale des femmes de la RTS, a fait savoir que ce cadre va leur permettre de bénéficier de certains fonds pour la promotion des femmes dans les médias publics. «L'idée a germé naturellement. Et, j'avoue, depuis le 8 mars, nous nous sommes attelés, les trois présidentes des amicales des femmes des médias publics, la RTS, Le Soleil et l'APS et, en cours de route, nous avons également capté les femmes de la Maison de la Presse, pour pouvoir mettre sur pied une association pour toutes les femmes des médias publics», a déclaré Françoise Seck.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et d'ajouter : «on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'associations de femmes, amicales des juristes et d'autres femmes des médecins dans d'autres domaines. Et nous nous sommes dit que cette association vient à son heure pour participer à l'épanouissement des femmes, à l'information, à la formation et à la sensibilisation des femmes, pour combler un gap».

La présidente de l'Amicale des femmes de l'APS, Sokhna Khadydiatou Sakho, quant à elle, a déclaré : «nous voulons que l'association serve de tribune pour partager des expériences et dégager des voies et moyens permettant d'améliorer la situation des femmes dans les médias».

Dans cet ordre d'idées, la présidente de l'amicale des femmes du quotidien national Le Soleil, Matel Bocoum, soutient «qu'il s'agira de miser sur une approche inclusive permettant à toutes les femmes de ces médias de se sentir concernées, impliquées, tout en exprimant leurs attentes et besoins de formation».

Des assurances qui feront dire au Directeur de la Maison de la Presse, Sambou Biagui, que le leadership féminin n'est pas un combat de femmes. C'est un enjeu de société, un vecteur de justice et un accélérateur de développement. «En plaçant les femmes au coeur de son Agenda 2050, le Chef de l'État fait le pari de l'intelligence collective, de l'inclusion et de la performance. Il est de notre responsabilité à tous, institutions, médias, organisations et citoyens, d'accompagner cette dynamique, d'en être les relais et de garantir que chaque femme ait la place, la parole et le pouvoir d'agir. Mais, au-delà de la formation, le bien-être des professionnels des médias est une priorité».