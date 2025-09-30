Sénégal: Mbour - CNTS et ISCOD Espagne lancent un projet pour l'autonomisation des femmes transformatrices de Mbour

À Mbour, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) et l'Institut syndical de coopération au développement (ISCOD) d'Espagne ont lancé un projet de coopération dédié aux femmes de l'économie informelle. Douze groupements d'intérêt économique bénéficieront de formations, d'équipements adaptés et d'un accompagnement de deux ans. Objectif : renforcer les revenus, les droits sociaux et l'autonomie des travailleuses transformatrices de produits agricoles et halieutiques

La ville de Mbour a abrité, hier, le lancement officiel d'un projet de coopération entre la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) et l'Institut syndical de coopération au développement (ISCOD) d'Espagne. L'initiative, présidée par Ndiougo Wade, secrétaire général adjoint de la CNTS, vise à renforcer les capacités des femmes transformatrices de produits agricoles et halieutiques, tout en améliorant leurs conditions de travail et de vie.

Dans son allocution, M. Wade a rappelé la longue collaboration entre la CNTS et l'ISCOD, marquée par plusieurs actions dans la localité, dont la réfection de la Bourse du Travail de Mbour. « Cette fois-ci, nous sommes venus spécialement pour accompagner les travailleuses de l'économie informelle », a-t-il précisé. Le projet s'ouvre sur une formation inaugurale de deux jours, suivie d'un accompagnement sur deux ans. Les bénéficiaires recevront des formations en syndicalisme, en gestion financière et en renforcement de leurs compétences professionnelles. Un appui en matériel de travail sera également fourni aux groupements concernés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Douze Groupements d'intérêt économique (GIE) locaux ont été retenus pour bénéficier de ce programme. « Dans leur métier, elles ont besoin d'équipements adaptés, et nous allons les aider à s'en procurer », a insisté Ndiougo Wade, ajoutant que la CNTS compte aussi accompagner ces femmes dans la gestion de leurs activités et leur affiliation aux institutions sociales. « La protection sociale est un grand défi pour les femmes de l'économie informelle. Ce projet vise à faciliter leur accès à la santé, à la retraite et à la sécurité sociale », a-t-il expliqué.

De son côté, Ander Aranguren, représentant de l'ISCOD, également connu sous le nom de « Syndicalisme sans frontières », a salué l'engagement de la CNTS et l'importance de cette coopération. Pour lui, l'initiative constitue un exemple concret de solidarité internationale au service de l'autonomisation des femmes. Elle doit permettre non seulement d'améliorer leurs revenus, mais aussi de renforcer leurs droits sociaux et syndicaux.

« Le travail engagé avec la CNTS participe à l'amélioration des conditions de production, à la reconnaissance des droits des GIE et à la mise en place d'un socle de protection sociale durable », a-t-il déclaré. Selon lui, ce type de projet contribue également à rendre le secteur plus attractif pour les jeunes, en montrant que l'organisation collective peut améliorer les revenus et les conditions de vie.

En inscrivant désormais son action dans le secteur informel, après avoir longtemps ciblé l'économie formelle et les questions de migration, la CNTS franchit une étape importante. Ce projet, soutenu par le partenaire espagnol TUDU-ISCOD et le département de l'Union européenne, place les femmes travailleuses de Mbour au coeur d'une dynamique qui conjugue solidarité internationale et développement local durable.