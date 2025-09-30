Sénégal: Journées mondiale de lutte contre la rage/ 90% des victimes ont entre 0 et 15 ans l'alerte des professionnels

La célébration de la Journée internationale contre la rage, le 28 septembre, a été marquée à Rufisque par des séances gratuites de vaccination canine et des actions de sensibilisation. Chaque année, environ 60 000 cas sont recensés dans le monde, dont une majorité concerne des adolescents. Malgré son caractère létal, la rage demeure encore banalisée au sein des populations. En effet, près de 60 000 personnes en sont victimes chaque année, la plupart étant des enfants âgés de 0 à 15 ans. Cette situation justifie l'urgence, pour les vétérinaires, de mener de vastes campagnes de sensibilisation contre cette zoonose particulièrement redoutable, qui ne connaît aucun traitement après l'apparition des premiers symptômes.

« Les maladies que l'on appelle zoonoses sont celles transmises à l'homme par les animaux. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui pour sensibiliser d'abord sur cette maladie qu'on peut éviter et qui touche pratiquement la majeure partie des jeunes. On voit que chaque année, il y a plus de 60 000 personnes qui meurent de la rage. Et pratiquement 90% des gens qui meurent sont des enfants de zéro à 15 ans. D'où l'intérêt de sensibiliser pour que les gens sachent que c'est une maladie mortelle. On peut l'éviter en se faisant vacciner ou en faisant vacciner son chien », a expliqué le Dr Mamadou Sylla, directeur régional de l'élevage et des productions animales de Dakar.

La journée a été organisée en partenariat avec le ministère de tutelle, l'Association des vétérinaires privés, l'Association canine Sénégal et plusieurs structures de la filière canine. Des vaccins ont été administrés gratuitement aux chiens domestiques, y compris à ceux conduits par des mineurs qui les utilisent fréquemment dans des activités de chasse.

La sensibilisation a également porté sur les gestes préventifs et les premiers soins en cas de morsure ou d'égratignure par un animal vecteur de la maladie. Selon le Dr Fatou Diop Fall, vétérinaire privée à Rufisque, « le virus de la rage se transmet par morsure, griffure ou léchage d'une blessure ouverte par un chien, une chauve-souris ou bien un chat. Et, la première chose à faire le cas échéant, c'est de rincer la blessure avec de l'eau et du savon pendant 15 minutes pour éliminer le maximum de virus. Puis, aller se faire vacciner et poursuivre le traitement par des injections à prendre sur une période de trois semaines ».

Pour sa part, le président de la commission scientifique de l'Association des praticiens vétérinaires privés du Sénégal a insisté sur la nécessité d'une mobilisation accrue autour de cette zoonose. « La sensibilisation sur la rage est très importante, c'est une maladie qui ne se traite pas. Une fois les symptômes visibles, c'est inéluctablement la mort », a souligné le Dr Ndao, invitant les familles à faire vacciner leurs animaux. « Protéger nos animaux, comme le dit le slogan, c'est protéger également nos enfants », a-t-il rappelé.

Le directeur régional de l'élevage et des productions animales a enfin annoncé que d'autres activités sont prévues dans le cadre de la lutte contre une rage devenue endémique au Sénégal, où un cas de chien porteur est détecté chaque mois.

En définitive, la mobilisation des vétérinaires, des autorités locales et des associations illustre une volonté partagée de renforcer la prévention et de protéger les populations. La lutte contre la rage, qui reste mortelle et redoutée, passe par la vaccination et une sensibilisation continue auprès des communautés.