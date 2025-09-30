Sénégal: Trafic de drogue à Fimela - Trois individus arrêtés

La Brigade Régionale des Stupéfiants a effectué une série d'arrestations ce dimanche 28 septembre 2025 à Fimela, dans le cadre d'une opération visant à démanteler un réseau de trafic de drogue. Trois individus ont été interpellés, et un total de 4 kg de chanvre indien ainsi que 32 cornets prêts à la vente ont été saisis.

Les arrestations ont fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel faisant état d'une activité intense de trafic de chanvre indien dans la région. Une équipe d'enquêteurs a donc été déployée sur le terrain pour stopper ces activités illégales.

Le premier suspect a été appréhendé lors de l'intervention alors qu'il était en possession de 29 cornets de chanvre indien. Après une fouille approfondie des lieux, les autorités ont découvert un kilogramme de chanvre indien soigneusement caché dans un tas de foin, ainsi qu'un ensemble de matériel utilisé pour la préparation des cornets, notamment des paires de ciseaux et une grande quantité de papier.

Poursuivant les investigations, les agents ont interpellé un deuxième suspect alors qu'il était sur le point d'effectuer une livraison dans un véhicule de type « clando ». La fouille du véhicule a permis de découvrir un kilogramme de chanvre indien caché dans les compartiments du véhicule.

Le troisième suspect a été arrêté dans sa chambre, où les enquêteurs ont trouvé 2 kg de chanvre indien, 4 cornets prêts à la vente, ainsi que des armes blanches dissimulées dans un sac, dont une machette et un couteau.