Sénégal: Week-end des Lions - Les Sénégalais en taille patron

De l'Arabie saoudite à l'Angleterre, en passant par la France et l'Espagne, les Sénégalais ont brillé sur les terrains d'Asie et d'Europe ce week-end. Les cadres ont marqué les esprits, les Sarr reviennent en force, et ils ont été nombreux à se distinguer. Accrochez-vous bien, car nous allons faire le tour des performances.

Et comme d'habitude, le voyage démarre toujours en Arabie saoudite où les cadres de la sélection ont été très performants.

Face à Al Hazem, Édouard Mendy, tel un ange gardien, a déployé ses ailes pour dire non au tir de Fabio Martins qui avait pourtant bien frappé son penalty sur le côté droit des cages. Al Ahly s'est imposé sur le score de 2 buts à 0. Dudu Mendy est parvenu à garder ses cages inviolées 3 fois en 8 matchs avec le club de Riyad cette saison.

Kalidou Koulibaly a participé à la victoire d'Al Hilal face à Al Okhdood sur le score de 3 buts à 1. Le capitaine des Lions a délivré une passe décisive à l'attaquant brésilien Marcos Leonardo. Il avait même marqué un but qui sera ensuite annulé par la VAR. Il a été monstrueux en défense, muselant les attaquants adverses, réussissant 2 tacles sur 3 tentés, gagnant 3 duels et récupérant 4 ballons. Une grosse prestation du défenseur central.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Impossible de quitter l'Arabie sans parler de la grosse prestation de Sadio Mané vendredi dernier face à Al Ittihad. Le numéro 10 des Lions a d'abord marqué un but magnifique d'une reprise de volée du pied gauche sur un centre de Kingsley Coman à la 9e minute de jeu avant de déposer sur la tête de Cristiano Ronaldo un centre millimétré qui permettra au club de Riyad de faire le break face aux coéquipiers de Karim Benzema (0-2). Sadio Mané a été logiquement élu homme du match.

L'Europe, nouvelle tanière des Lions

Maintenant, on peut tranquillement quitter l'Asie pour venir en Europe qui a été conquise par les joueurs sénégalais.

En Angleterre, que ce soit en première comme en deuxième division, les Sénégalais étaient en feu.

Ismaïla Sarr a précipité son retour uniquement pour terroriser encore une fois Liverpool. Absent depuis plusieurs semaines, l'attaquant des Lions a effectué son retour sur les pelouses ce samedi lors de la réception de Liverpool par Crystal Palace. Il ne lui aura fallu que neuf minutes pour faire trembler les filets. Il a ensuite été très remuant dans le match, multipliant les courses et créant aussi des occasions pour ses coéquipiers.

Face aux Reds, Iso a joué 8 matchs et a été décisif 7 fois (5 buts et 2 passes décisives). Il adore affronter les Reds, c'est un rendez-vous qu'il ne manque jamais.

Un autre Sarr a effectué lui aussi son retour face aux Wolves, et bien sûr c'est Pape Matar Sarr. Il revient tout juste d'une légère blessure et son retour est plus que précieux puisqu'il permet aux Spurs de sauver le point du nul face à Wolverhampton. Il est entré en jeu à la 77e minute et a servi d'une touche à Palhinha qui égalise à la 94e minute de jeu. Cette égalisation a néanmoins permis aux Spurs de ne pas chuter à la 8e place et de rester dans le top 4 du classement. Mais pour définitivement y rester, les coéquipiers de Pape Matar Sarr devront impérativement relever le niveau lors des prochaines journées.

Au Goodison Park, les Toffees d'Iliman Ndiaye et de Gana Gueye recevaient les Hammers d'El Hadji Malick Diouf. Les deux équipes ont disputé un match intense mais se sont séparées sur un match nul (1-1). Sur un coup de tête, Michael Keane avait ouvert le score à la 18e minute sur un corner parfaitement tiré par James Garner.

Jarrod Bowen remet les pendules à l'heure à la 65e minute, profitant d'un travail magnifique d'El Malick qui déborde deux défenseurs et centre dans la surface de réparation adverse. Michael Keane effleure la balle de la tête et l'attaquant anglais, libre derrière, en profite pour arracher l'égalisation (1-1). Les deux équipes se sont quittées sur ce score nul.

En Championship, Kaly Sène continue sur sa bonne lancée et met tout le monde d'accord. Alors qu'il avait déjà marqué le deuxième but de Middlesbrough face à West Bromwich Albion à l'occasion de la sixième journée, cette fois-ci il sauve le point du nul face à Southampton seulement 5 minutes après son entrée en jeu. Il a donc marqué 2 buts en quatre matchs avec le club anglais dont une seule titularisation. Si on y ajoute les buts qu'il a marqués avec le Lausanne-Sport, il compte tout simplement 8 buts.

Un autre Sénégalais s'est aussi rapidement adapté à Watford (son talent le permet de s'adapter à toutes les équipes du monde) et c'est Nampalys Mendy. Le milieu de terrain sénégalais, qui a rejoint les Frelons cet été libre de tout contrat, a enchaîné ce week-end une deuxième titularisation avec son nouveau club et a donc enchaîné une deuxième masterclass.

La France est tout simplement un territoire sénégalais

Chaque week-end, les Lions font parler d'eux. En Ligue 1, l'AS Monaco, privé de Lamine Camara qui a subi une entorse lors d'un entraînement, a sombré face à Lorient porté par ses Sénégalais. Abdoulaye Faye, défenseur central de 21 ans prêté par le Bayer Leverkusen cet été, a joué son meilleur match cette saison avec Lorient. Il a été très solide et très propre sur la relance.

Son compatriote Soumano Sambou a participé à la victoire des siens, délivrant une passe décisive à Pablo Pagis à la 76e minute de jeu.

Pape Cabral a profité de l'hécatombe au niveau du milieu de terrain de l'AS Monaco pour obtenir quelques minutes avec l'équipe professionnelle. Il a laissé une bonne impression au coach Adolf Hütter qui pourra compter sur lui pour les prochains matchs.

Aligné dans une défense à 3, Antoine Mendy a été très solide avec Nice lors de la réception du Paris FC. Il a gagné 10 duels, récupéré 9 ballons et réussi 4 tacles.

Moussa Niakhaté a été tellement bon face à Lille que l'attaquant français Olivier Giroud a fait ses éloges après le match. Le défenseur sénégalais est dans une autre dimension cette saison, faisant partie des meilleurs joueurs de la Ligue 1 française.

Et pour finir, on fait un petit bond au Parc des Princes, où le jeune Ibrahim Mbaye (17 ans) a vécu sa première titularisation cette saison avec le Paris Saint-Germain sous la supervision de Pape Thiaw. L'attaquant franco-sénégalais a été remuant sur le côté droit de l'attaque des Parisiens, réussissant 3 dribbles, créant 2 occasions et gagnant 5 duels. Il gagne de plus en plus la confiance de Luis Enrique qui lui donne de plus en plus de minutes.

En deuxième division française, Mouhamed Diop, milieu de terrain de Troyes, continue sur sa bonne lancée depuis le début de la saison. Il fait tout simplement partie des meilleurs milieux de terrain de la Ligue 2 cette saison. Samedi dernier face à Annecy, le milieu de terrain défensif a participé à la victoire de son équipe, délivrant une passe décisive à Jaurès Assoumou.

C'est sa deuxième passe décisive cette saison. Troyes a remporté son match sur le score de 3 buts à 1. Il confirme sa bonne forme et prétend à une place en sélection, surtout avec les blessures que le Sénégal a enregistrées ces derniers jours.

Pape Daouda Diong a été titularisé pour la première fois par Albert Sanchez. Le milieu de terrain sénégalais a participé à la victoire de Dunkerque qui s'est imposé face à Amiens d'Omar Daf sur le score de 6 buts à 2. Pape a été impressionnant, gagnant 7 duels et réussissant 3 tacles sur ce match. Il devrait avoir plus de minutes suite à sa performance devant la défense dunkerquoise.

L'Espagne n'est pas en reste

En Espagne, Pathé Ciss, Pape Gueye et Souleymane Faye impressionnent avec leurs clubs respectifs.

Positionné en défense centrale ce week-end face à Séville, il a montré toute sa classe, prouvant qu'il peut être une solution pour dépanner à la perfection dans certaines positions. Malheureusement, le Rayo Vallecano s'est incliné sur le score d'un but à zéro.

Villarreal de Pape Gueye regarde droit dans les yeux le FC Barcelone et le Real Madrid, se positionnant juste derrière eux au classement général. Les Sous-marins jaunes se sont imposés sur le score d'un but à zéro face à l'Athletic Bilbao et la performance de Pape Gueye était grandiose. Le milieu de terrain sénégalais a gagné 5 duels et a récupéré 5 ballons face aux Andalous. Son objectif est clair : conquérir l'Espagne.

En Segunda Division, Souleymane Faye a enfin été décisif avec Granada. Le champion d'Afrique U20 a délivré une passe décisive à Pedro Alemán qui marquera le seul et unique but de la rencontre.

Les Lions confirment une nouvelle fois leur bonne forme. À moins de 100 jours de la CAN, c'est une excellente nouvelle pour le Sénégal, qui pourra compter sur des joueurs à 100 % de leurs capacités.