Afrique: Initiative First Foods Africa à Cotonou - Un engagement pour la nutrition infantile et l'autonomisation des communautés africaines

Cotonou, Bénin - 29 septembre 2025 - L'UNICEF, en collaboration avec l'Union Africaine, le gouvernement béninois, et de nombreux partenaires internationaux, a lancé, le dimanche 28 septembre 2025, à la place de l'Amazone, First Foods Africa, une initiative ambitieuse visant à combattre la malnutrition infantile en Afrique et à promouvoir des systèmes alimentaires résilients et durables sur le continent.

Joan Matji, Directrice de la nutrition à l'UNICEF : Un engagement pour les enfants d'Afrique

Dans son discours d'ouverture, Joan Matji, Directrice de la nutrition à l'UNICEF, a souligné l'urgence de lutter contre la malnutrition infantile qui reste un défi majeur en Afrique : « La malnutrition infantile persiste en Afrique. Bien que les taux de retard de croissance aient diminué, la croissance démographique a fait augmenter le nombre d'enfants touchés. Aujourd'hui, presque 11 millions d'enfants supplémentaires par rapport à l'an 2000 souffrent de retard de croissance », a-t-elle affirmé.

Elle a présenté les résultats d'une étude commandée par l'UNICEF, qui met en lumière l'ampleur de la pauvreté alimentaire infantile. Selon Joan Matji, « Sur 145 millions d'enfants vivant dans la pauvreté alimentaire, 59 millions souffrent d'une pauvreté alimentaire infantile sévère, ce qui signifie qu'ils consomment seulement deux groupes alimentaires ou moins. »

L'initiative First Foods Africa s'inscrit dans une vision locale et durable pour résoudre ce problème, avec un slogan fort : « Des aliments produits en Afrique, pour l'Afrique, par l'Afrique. » Suivant Mme Matji, cette initiative repose sur trois piliers essentiels : encourager la production locale, stimuler la consommation de premiers aliments nutritifs, et soutenir l'accès des enfants à une alimentation saine, sûre et abordable.

Professeur Julio Rakotonirina : Un engagement à long terme pour l'éradication de la malnutrition

Professeur Julio Rakotonirina, représentant de l'Union Africaine, qui est intervenu dans une vidéo enregistré, a pour sa part, salué le lancement de l'initiative First Foods Africa en soulignant l'importance de la nutrition infantile pour le développement socio-économique du continent. « Ce n'est pas un programme temporaire, mais une promesse faite aux enfants de l'Afrique. Nous affirmons aujourd'hui que bien se nourrir est un droit et que la malnutrition est un défi que nous pouvons et devons surmonter », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que l'initiative s'aligne parfaitement avec les engagements de l'Union Africaine, notamment l'Agenda 2063 et la Déclaration de Malabo sur la nutrition. « Chaque dollar investi dans la nutrition infantile génère plusieurs fois plus en productivité, éducation et croissance économique. Nourrir nos enfants dès le premier jour est le meilleur investissement que l'Afrique puisse faire », a souligné Professeur Julio Rakotonirina.

Abdoulaye Bio Tchané : Un appel à l'action pour les gouvernements et les partenaires

De son côté, Abdoulaye Bio Tchané, Ministre d'État béninois chargé du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, a réaffirmé l'engagement du Bénin dans la lutte contre la malnutrition et la promotion de l'autosuffisance alimentaire. Pour lui, « la nutrition est une priorité absolue. Nous devons renforcer nos initiatives pour sauver des vies et construire des communautés résilientes. First Foods Africa est une révolution douce, mais irréversible, qui stimule le développement rural, autonomise les femmes et brise le cycle de la malnutrition. »

Il a également rappelé l'importance d'une collaboration renforcée entre les gouvernements africains, les investisseurs privés, les chercheurs, et les partenaires techniques pour atteindre les objectifs de l'initiative. « Nous devons a-t-il exhorté, tous nous unir, pour nourrir l'Afrique avec des solutions africaines. Ce n'est pas un projet circonstanciel, mais un engagement fondamental. »

Omar Abdi : Une initiative transformant les systèmes alimentaires

Omar Abdi, Directeur Exécutif Adjoint de l'UNICEF, a exprimé sa gratitude envers tous les partenaires du projet et a souligné l'importance d'un effort coordonné pour transformer les systèmes alimentaires africains. « Aujourd'hui (NDLR : dimanche 28 septembre 2025), nous faisons un pas audacieux pour mettre fin à la pauvreté alimentaire infantile et à la malnutrition en Afrique. L'initiative First Foods Africa n'est pas une aide traditionnelle mais un modèle basé sur le marché qui attire des investissements, autonomise les producteurs locaux et construit des systèmes alimentaires solides », a-t-il développé.

Le Directeur Exécutif Adjoint de l'UNICEF, a en conséquence, souligné l'importance de l'implication de tous les secteurs. « Nous devons libérer le potentiel existant de l'Afrique, créer un système alimentaire durable, dirigé localement et construit en Afrique pour l'Afrique », a encouragé l'orateur.

Avec l'initiative First Foods Africa, l'UNICEF et ses partenaires engagent une transformation durable des systèmes alimentaires en Afrique. L'objectif est de garantir un avenir où chaque enfant africain est bien nourri, prêt à grandir et à réaliser son plein potentiel. Grâce à un partenariat multi-sectoriel, l'Afrique a l'opportunité de lutter efficacement contre la malnutrition infantile tout en renforçant ses capacités locales de production et de consommation.