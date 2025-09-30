Angola: Un adolescent de 14 ans tué par la foudre à Malanje

28 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par NC/PBC/LUZ

Malanje — Un adolescent de 14 ans a été tué samedi 27 par une décharge électrique atmosphérique, dans la municipalité de Kiwaba Nzoji, province de Malanje (nord d'Angola).

L'information a été fournie aujourd'hui à l'ANGOP par Júlia da Conceição, porte-parole du Commandement provincial de la protection civile et des pompiers, qui a rapporté que l'adolescent rentrait chez lui lorsqu'il a été surpris par la pluie sur le chemin et a trouvé refuge sous un arbre, qui a été frappé par la foudre.

Júlia da Conceição a précisé que la dépouille est désormais confiée à la famille pour l'enterrement.

Ce cas est le premier du genre depuis le début de la saison des pluies à Malanje.

Attaque d'alligator : un jeune homme blessé à Marimba

Par ailleurs, Júlia da Conceição a rapporté qu'un homme de 23 ans a été attaqué vendredi par un alligator dans la rivière Cambo, dans la municipalité de Marimba, lui causant de graves blessures au membre inférieur gauche.

Elle a indiqué que le jeune homme pêchait lorsqu'il a été surpris par la morsure à la jambe. Il a été secouru par les pompiers, qui l'ont transporté à l'hôpital municipal de Marimba.

