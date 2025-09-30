Sénégal: Kédougou - Premières récoltes de fonio et de maïs

Dans son rapport hebdomadaire de suivi de la campagne agricole (semaine du 18 au 24 septembre), la Direction régionale du développement rural (Drdr) de Kédougou indique que l'essentiel des cultures se situe entre les stades génératif et maturité.

Les premières récoltes ont déjà commencé sur les parcelles de fonio et de maïs issues des premiers semis. La région a connu quatre vagues de semis, et les opérations de cession de semences se poursuivent à travers les commissions départementales. Le rapport souligne que la pluviométrie est globalement inférieure à celle de l'année dernière dans plusieurs localités. Le déficit le plus marqué a été enregistré à Dakatély (-118,8 mm). En comparaison avec la normale saisonnière (1991-2020), neuf postes pluviométriques sur quinze présentent un déficit. Seuls Fongolimbi, Salémata, Saraya, Missirah Sirimana, Bémou et Médina Baffé sont excédentaires, avec un maximum de 306,1 mm mesuré à Saraya au 24 septembre.

Néanmoins, les prévisions pour l'hivernage 2025 annoncent une pluviométrie « normale à excédentaire », ce qui constitue un facteur encourageant pour les opérations de production. Toujours d'après le rapport, la situation phytosanitaire est marquée par la présence de la chenille légionnaire d'automne. Une unité de protection des végétaux, déployée depuis Missirah (Tambacounda), a déjà traité 95 hectares avec 60 litres de produits (Sultan 480 EC) mis à la disposition des producteurs. Le rapport appelle toutefois à renforcer la vigilance et le contrôle à travers des campagnes de sensibilisation et de formation des acteurs. Les dernières pluies ont provoqué des inondations dans plusieurs villages du département de Saraya (Saroudja, Guémédji, Wassangara, Satadougou et Missirah Dantila). Ces sinistres ont occasionné des dégâts sur près de 50 hectares de cultures (maïs, riz, arachide, etc.), souligne la source.