Sénégal: Pape Mahawa Diouf en garde à vue après une plainte du DG de l'ASER

Le responsable politique de l'Alliance pour la République (APR), Pape Mahawa Diouf, a été placé en garde à vue ce lundi par les services de la cybersécurité.

Cette mesure intervient suite au dépôt d'une plainte contre lui par Jean-Michel Sène, directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER).

Selon des sources proches du dossier, la garde à vue est intervenue après qu'une audition de l'ancien Dg de l'Agence sénégalaise de la promotion touristique a eu lieu dans les locaux de la cybersécurité. Les motifs exacts de la plainte ne sont pas encore rendus publics, tout comme la durée prévue de la garde à vue.

La convocation de Pape Mahawa Diouf, découle d'une plainte déposée au parquet par Jean Michel Sène, directeur général de l'ASER. Dans une récente sortie médiatique, le responsable apériste avait lâché lors de son passage dans l'émission Faram Facce sur la TFM, un « détournement » de 37 milliards de francs CFA dans le cadre du dossier lié à l'ASER.