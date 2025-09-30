Sénégal: Pape Mahawa Diouf en garde à vue après une plainte du DG de l'ASER

30 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le responsable politique de l'Alliance pour la République (APR), Pape Mahawa Diouf, a été placé en garde à vue ce lundi par les services de la cybersécurité.

Cette mesure intervient suite au dépôt d'une plainte contre lui par Jean-Michel Sène, directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER).

Selon des sources proches du dossier, la garde à vue est intervenue après qu'une audition de l'ancien Dg de l'Agence sénégalaise de la promotion touristique a eu lieu dans les locaux de la cybersécurité. Les motifs exacts de la plainte ne sont pas encore rendus publics, tout comme la durée prévue de la garde à vue.

La convocation de Pape Mahawa Diouf, découle d'une plainte déposée au parquet par Jean Michel Sène, directeur général de l'ASER. Dans une récente sortie médiatique, le responsable apériste avait lâché lors de son passage dans l'émission Faram Facce sur la TFM, un « détournement » de 37 milliards de francs CFA dans le cadre du dossier lié à l'ASER.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.