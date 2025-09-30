Afrique: Accès universel à l'eau - L'Amcow trace une nouvelle vision à Dakar

La 14e assemblée générale du Conseil des ministres africains chargés de l'eau (Amcow) s'est ouverte, hier, à Dakar. L'urgence de l'accès universel à l'eau et à l'assainissement a été débattue.

L'eau est source de vie, a-t-on l'habitude de dire. Pourtant, au XXIe siècle, la problématique de son accès reste d'actualité dans de nombreux pays africains. Hier, de nombreuses autorités du continent se sont réunies à Dakar pour discuter de cette question cruciale. Le président du Conseil des ministres africains chargés de l'eau (Amcow), par ailleurs ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Sénégal, Cheikh Tidiane Dièye, a indiqué que « l'appel de l'Afrique et de l'Amcow traduit un engagement collectif plaçant la question de l'eau et de l'assainissement au centre de nos priorités stratégiques ».

En effet, au-delà de sa dimension de service social de base, l'eau est aujourd'hui au coeur des enjeux de développement, de paix et de résilience climatique, a souligné le ministre. « Par ailleurs, il me plaît de faire remarquer que notre rencontre de Dakar revêt une dimension historique, car elle doit jeter les bases d'une nouvelle vision et politique africaine de l'eau post-2025, ambitieuse et fédératrice, à adopter par nous, ministres africains, avant de la porter à la très haute approbation de nos chefs d'État et de gouvernement », a-t-il soutenu. Avant de poursuivre : « Ce document stratégique doit placer l'eau et l'assainissement au coeur de l'Agenda 2063 L'Afrique que nous voulons. Il doit transformer nos ressources en eau en véritables leviers de résilience, de prospérité et de dignité pour nos peuples. » M. Dièye a mentionné que l'Afrique a la lourde, mais exaltante responsabilité de définir, pour les deux prochaines années, la politique de l'eau, notamment l'amélioration de l'état des ressources hydriques, entre autres.

Présent à la rencontre, le maire de la ville de Dakar, Abass Fall, n'a pas manqué de souligner l'importance de l'eau qui peut aussi, selon lui, « devenir un défi majeur quand elle se manifeste à travers les inondations, les difficultés d'assainissement et les dégradations qu'elle inflige à nos infrastructures et à nos territoires ». Il a déclaré que les autorités africaines ont la responsabilité collective de bâtir des politiques résilientes, de renforcer la coopération entre États et de mobiliser les villes comme Dakar, en première ligne, pour transformer ce défi en opportunité de solidarité et de développement durable. Le secrétaire exécutif de l'Amcow, Rashid Mbaziira, a indiqué que cette assemblée générale est un appel à la mobilisation collective des autorités africaines afin de guider nos aspirations pour l'économie et le progrès social.