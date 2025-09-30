Sénégal: Désencombrement à « marché Boubess » de Guédiawaye - Commerçants et populations exultent

La Direction générale du Cadre de vie et de l'Hygiène publique (Dgcvhp) a opéré, le week-end dernier, une vaste opération de désencombrement de la voie publique à hauteur de « Marché Boubess », sis à Guédiawaye. Tabliers, marchands ambulants et des propriétaires de cantines illégalement installées ont ainsi quitté le trottoir qu'ils occupaient. Cela, au grand bonheur des commerçants et de la population.

L'anarchie qui régnait dans l'espace public au Marché Boubess de Guédiawaye a disparu, à la suite d'une vaste opération de désencombrement menée, le week-end dernier, par la Direction générale du Cadre de vie et de l'Hygiène publique (Dgcvhp), en collaboration avec la préfecture de Guédiawaye et les services de police. À la faveur de ladite opération, tous les tabliers, vendeurs à la sauvette et propriétaires de cantines irrégulières ont été contraints de plier bagage. De facto, la foule compacte qui se formait constamment le long du trottoir, dans un désordre innommable, a cédé la place à un espace dégagé où les cantines légalement installées sont visibles même à une centaine de mètres. Au grand bonheur des propriétaires de cantines, qui magnifient cette opération de désencombrement de la voie publique.

Assis à l'intérieur de la sienne, sur une chaise peu confortable, le commerçant Cheikh Diarra Dia salue cette initiative. « L'anarchie qui régnait devant ma cantine était insupportable, mais je n'avais aucun pouvoir pour empêcher des vendeurs de s'installer entre ma cantine et la route », soutient ce commerçant. Même réaction chez la dame Fatou Diop dont la maison familiale est contiguë à la cantine du sieur Cheikh Diarra Dia. « Nous sommes très satisfaits de cette opération. Pour la bonne et simple raison que cela fait plusieurs années que nous ne pouvons pas bénéficier de la devanture de notre maison. Elle était tout le temps occupée par les vendeurs », explique-t-elle. Poursuivant ses complaintes, Mme Diop précise que l'occupation de la devanture de la maison familiale par les vendeurs et passants leur causait même des maladies.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nos enfants souffrent de sinusite à cause de la poussière provoquée par les vendeurs et la foule qui passait à tout moment devant la maison. Heureusement que la Sonaged mène, pendant la nuit, des actions de nettoyage qui permettent de rendre les lieux propres », ajoute-t-elle, invitant les autorités à assurer un suivi strict de cette opération de désencombrement. Pendant ce temps, Saliou Diouf, président des tabliers du Marché Boubess, est occupé à calmer et raisonner ses collègues qui ne savent plus à quel saint se vouer. « C'est très dur, ce que les tabliers et marchands ambulants viennent de subir. Il y en a qui venaient de s'approvisionner en fournitures scolaires dans l'espoir de récolter des bénéfices en perspective de la rentrée scolaire prochaine. Mais, hélas ! Dans tous les cas, nous reconnaissons que c'est un ordre qui vient d'être exécuté dans le seul but de bien faire », reconnaît-il.