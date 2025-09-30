Congo-Brazzaville: Golf Club de Brazzaville - Une journée portes ouvertes pour intéresser le public

30 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

Dans l'objectif de redorer le blason du golf congolais et d'intéresser davantage le public à la pratique de cette discipline, le Golf Club de Brazzaville a organisé, le week-end dernier, une journée portes ouvertes qui a rassemblé une centaine de personnalités venues des milieux diplomatiques et économiques, entre autres.

Au Golf Club de Brazzaville, le public venu à l'occasion de la journée portes ouvertes a découvert une structure sportive modernisée, un practice animé, un putting green en mouvement. Initiations à la discipline sportive, démonstrations et échanges ont rythmé cette journée.

« Le golf n'est pas un sport réservé à quelques-uns. C'est un sport accessible à tous. Nous sommes fiers d'avoir accueilli tant de personnalités venues partager ce moment avec nous », a indiqué Grégoire Piller, président du Golf Club de Brazzaville en saluant l'ensemble des partenaires et sponsors qui, dans le cadre de leur responsabilité sociétale, ont activement contribué à la réussite de cette initiative.

« Ecobank est fière d'accompagner le Golf Club de Brazzaville dans cette dynamique. Soutenir le sport, c'est aussi investir dans la jeunesse, la convivialité et l'image du Congo à l'international », a déclaré Tony Ndossa, directeur de la banque des particuliers au sein de cette institution financière.

Outre la journée portes ouvertes, plusieurs activités sont inscrites dans l'agenda du Golf Club de Brazzaville, notamment le premier Open prévu du 28 au 30 novembre prochain. Un tournoi amateur, sur 54 trous, qui réunira l'élite des joueurs d'Afrique centrale. « C'est pour moi un honneur d'être le président qui lance le premier Open de Brazzaville. C'est ma façon de rendre hommage à ce pays qui m'a accueilli et tant donné », a fait savoir Grégoire Piller.

Avec cette journée portes ouvertes, le Golf Club de Brazzaville a confirmé sa vocation de trait d'union entre sport, diplomatie et économie. Fondé en 1959, unique golf de la capitale et institution emblématique, il se projette désormais avec une ambition : attirer de nouveaux pratiquants, faire du Congo une destination golfique de référence et inscrire son nom sur la carte des grandes compétitions internationales.

