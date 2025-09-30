Afrique: Attractivité et hub stratégique du PAD - Dakar reçoit en 1ère escale africaine le navire neuf L'Océan Breeze

Le Port Autonome de Dakar a reçu avant-hier dimanche 28 septembre , en première escale africaine L'Océan Breeze de Sallaum Lines. Ce navire est le premier transporteur de voitures et de camions à double carburant GNL (PCTC). Il permet de réduire considérablement les émissions de CO2, de NOx et de particules par rapport aux navires à tonnage traditionnel.

Le Port Autonome de Dakar, classé récemment par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence meilleur port à conteneurs en Afrique subsaharienne en 2024, connaît un nouveau succès. En effet, le PAD a accueilli avant-hier, dimanche 28 septembre 2025 le navire Gaz naturel liquéfié (GNL) tout neuf, L'Océan Breeze de Sallaum Lines du port d'Anvers en Belgique. « En portant son choix sur Dakar pour la première escale de son tout nouveau navire, Sallaum Lines du port d'Anvers renseigne de sa confiance de la plateforme logistique et manutentionnaire du Port de Dakar.

Cette première escale africaine du 1er transporteur de véhicules GNL de la flotte souligne le rôle clé du hub ouest africain dans la supply chain verte mondiale », rapporte un communiqué qui nous est parvenu. L'Océan Breeze est le premier transporteur de voitures et de camions à double carburant GNL (PCTC). Il a une capacité de 7 500 CEU (Unité Equivalent Voiture) et fonctionne avec des moteurs GNL à double carburant. Le communiqué souligne que le navire permet de réduire considérablement les émissions de CO2, de NOx et de particules par rapport aux navires à tonnage traditionnel. « Selon Sallaum, la conception optimisée de la coque et les dispositifs économes en énergie augmentent encore davantage l'efficacité », li-t-on dans le document.

Sallaum Lines célèbre Dakar comme un « hub régional incontournable ». Un gage de confiance dans les infrastructures et la position géostratégique du port. Naturellement situé à la croisée des routes maritimes internationales, le Port de Dakar est la porte d'entrée idéale pour desservir les marchés ouest-africais et au-delà. Avec ses terminaux performants et ses capacités d'accueil pour les grands navires RoRo, le Port de Dakar offre des services logistiques rapides et fiables, essentiels pour les équipementiers exigeants. Le Port de Dakar engagé dans sa propre feuille de route de développement durable, représente un partenaire naturel pour Sallaum Lines. D'après la source, cette escale symbolise la convergence des visions pour une logistique maritime plus verte et plus résiliente en Afrique.