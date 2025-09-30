Sénégal: Matam - Drame à Orkadiéré - Un commerçant retrouvé mort dans une chambre d'hôtel

La commune d'Orkadiéré, dans le département de Kanel, région de Matam, est secouée par la découverte macabre du corps sans vie d'un homme âgé d'une quarantaine d'années dans une chambre d'un hôtel de la localité, dans la nuit d'avant-hier, dimanche 28 septembre 2025, vers 23h. Selon des sources, «la victime, un commerçant, qui avait rallié, la localité, séjournait dans l'hôtel pour assister au louma (marché hebdomadaire) qui se tient chaque dimanche dans la commune». «Il aurait été accompagné d'une femme», selon les informations reçues.

Alertés, les éléments de la Gendarmerie qui se sont dépêchés sur les lieux ont, après avoir sécurisé la scène, procédé aux premières constatations. Sur la demande du Procureur, une enquête qui a été ouverte par les gendarmes pour faire la lumière sur ce drame, a conduit à l'identification d'une dame actuellement en garde à vue dans les locaux de la Brigade de la Gendarmerie de Waoundé. Le gérant de l'hôtel, quant à lui, a été entendu par les enquêteurs, avant d'être relâché.