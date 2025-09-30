Sénégal: Matam - Drame à Orkadiéré - Un commerçant retrouvé mort dans une chambre d'hôtel

30 Septembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Pape Moctar NDIAYE

La commune d'Orkadiéré, dans le département de Kanel, région de Matam, est secouée par la découverte macabre du corps sans vie d'un homme âgé d'une quarantaine d'années dans une chambre d'un hôtel de la localité, dans la nuit d'avant-hier, dimanche 28 septembre 2025, vers 23h. Selon des sources, «la victime, un commerçant, qui avait rallié, la localité, séjournait dans l'hôtel pour assister au louma (marché hebdomadaire) qui se tient chaque dimanche dans la commune». «Il aurait été accompagné d'une femme», selon les informations reçues.

Alertés, les éléments de la Gendarmerie qui se sont dépêchés sur les lieux ont, après avoir sécurisé la scène, procédé aux premières constatations. Sur la demande du Procureur, une enquête qui a été ouverte par les gendarmes pour faire la lumière sur ce drame, a conduit à l'identification d'une dame actuellement en garde à vue dans les locaux de la Brigade de la Gendarmerie de Waoundé. Le gérant de l'hôtel, quant à lui, a été entendu par les enquêteurs, avant d'être relâché.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.