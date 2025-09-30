Cote d'Ivoire: FIMCA - 50 mentors formés aux techniques de la formation par alternance

Le programme « Formation et insertion dans les métiers du cinéma et de l'audiovisuel » (FIMCA) a franchi une étape décisive avec le lancement officiel de sa phase opérationnelle, le lundi 29 septembre 2025, au Lycée Professionnel Commercial de Yopougon. Cinquante tuteurs-mentors participent à une session de formation intensive de cinq jours, consacrée au renforcement de leurs capacités pédagogiques et organisationnelles.

Cette session, animée par trois experts de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel (IPNETP), vise à outiller les participants aux techniques de la formation tutorale, indispensables pour assurer un encadrement efficace des jeunes apprenants. Les formateurs sont le Dr Kouassi N'Goran Rachel, le Dr Ehui Adigra Mesmin et le Dr Berthé Adama.

« Former des jeunes compétitifs et efficaces »

La cérémonie d'ouverture a été présidée par Mme N'Cho Aïda Valérie épse Asséké, cheffe du projet FIMCA au ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage. Elle a insisté sur le rôle central des mentors dans le dispositif, qui concerne 168 jeunes en formation dans treize métiers techniques du cinéma et de l'audiovisuel.

« Le ministère tient à cette formation parce que nous voulons des jeunes bien formés, compétitifs et efficaces sur le terrain. L'école de la deuxième chance doit leur permettre de sortir durablement du chômage. La qualité de votre encadrement déterminera celle de leur apprentissage », a-t-elle affirmé.

Un projet structurant et soutenu par la coopération internationale

Pour sa part, Adama Konkobo, représentant d'AfricaDoc Côte d'Ivoire, a souligné l'importance de l'opportunité offerte au secteur. Selon lui, la collaboration entre le Ministère de l'Enseignement technique et celui de la Culture et de la Francophonie est « historique » car elle permettra, pour la première fois, la délivrance d'un Certificat de qualification professionnelle (CQP) dans le domaine du cinéma. Il a exhorté les mentors à l'assiduité, la ponctualité et la rigueur, gages de réussite du programme.

Le programme FIMCA, initié par AfricaDoc Côte d'Ivoire, bénéficie du financement de la Coopération allemande (GIZ) à travers le programme Invest for Jobs, avec l'appui du ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, ainsi que du ministère de la Culture et de la Francophonie. Son déploiement s'étendra sur 18 mois et vise à offrir aux jeunes une véritable passerelle vers l'emploi, tout en renforçant la professionnalisation du secteur cinématographique et audiovisuel en Côte d'Ivoire.