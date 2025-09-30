Togo: Le patronat tend la main aux juniors entreprises

Face aux difficultés structurelles auxquelles sont confrontées de nombreuses jeunes entreprises togolaises, notamment le manque de moyens financiers et l'isolement organisationnel, la Confédération des Juniors Entreprises du Togo (CJET) et le Conseil National du Patronat du Togo (CNP-Togo) ont décidé de sceller un partenariat stratégique.

Selon le journal Vision d'Afrique, cet accord vise à offrir un accompagnement plus structuré aux jeunes entrepreneurs. Concrètement, il s'agit de mettre en place un cadre de collaboration qui permettra aux juniors entreprises d'accéder non seulement à des opportunités de financement, mais aussi à un réseau solide de mentors, d'investisseurs et de partenaires économiques.

Pour le CNP-Togo, qui regroupe les principales organisations patronales du pays, ce partenariat s'inscrit dans la continuité de sa mission : soutenir l'initiative privée, encourager l'innovation et participer à la création d'emplois durables.