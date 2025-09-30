Togo: Le patronat tend la main aux juniors entreprises

30 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Face aux difficultés structurelles auxquelles sont confrontées de nombreuses jeunes entreprises togolaises, notamment le manque de moyens financiers et l'isolement organisationnel, la Confédération des Juniors Entreprises du Togo (CJET) et le Conseil National du Patronat du Togo (CNP-Togo) ont décidé de sceller un partenariat stratégique.

Selon le journal Vision d'Afrique, cet accord vise à offrir un accompagnement plus structuré aux jeunes entrepreneurs. Concrètement, il s'agit de mettre en place un cadre de collaboration qui permettra aux juniors entreprises d'accéder non seulement à des opportunités de financement, mais aussi à un réseau solide de mentors, d'investisseurs et de partenaires économiques.

Pour le CNP-Togo, qui regroupe les principales organisations patronales du pays, ce partenariat s'inscrit dans la continuité de sa mission : soutenir l'initiative privée, encourager l'innovation et participer à la création d'emplois durables.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.