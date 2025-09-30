Tunisie: 'Wallah We CAN' envoie une aide scolaire à Gaza malgré le blocus

30 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Un nouveau cap est franchi dans l'engagement humanitaire porté par l'ONG Wallah We Can : le bateau transportant le matériel scolaire destiné à 1 500 orphelins du projet #GazaChildrenVillage a quitté le port de Sicile, malgré un contexte dramatique marqué par la guerre, le blocus et une crise humanitaire sans précédent.

De retour à Tunis, Lotfi Hamadi, fondateur de l'organisation, appelle à une mobilisation collective : « Je suis prêt à mobiliser toutes celles et ceux qui, par leurs moyens, leurs réseaux, leurs compétences, peuvent nous aider à agir là-bas, depuis ici et d'ailleurs. »

Face à l'ampleur du drame à Gaza, l'initiative se veut un acte de résistance solidaire. « Oui, malgré le blocus, la guerre, le génocide, l'horreur du quotidien, il est encore possible d'agir. Certes à petite échelle, mais chaque vie sauvée en vaut la peine. »

Ce projet s'inscrit dans la continuité des actions menées par Wallah We Can, qui oeuvre pour l'éducation, la dignité et la protection des enfants en situation de vulnérabilité. Le #GazaChildrenVillage vise à offrir un soutien durable aux enfants orphelins victimes du conflit, en leur garantissant un accès à l'éducation, au soin et à un cadre de vie digne.

