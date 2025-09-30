Tunisie: Le pays, leader mondial des exportations de dattes et deuxième exportateur d'olives

La Tunisie confirme son rang de premier exportateur mondial de dattes et de deuxième exportateur d'olives, soutenue par des saisons agricoles prometteuses et des préparatifs optimaux. Le président du cabinet du ministre de l'Agriculture, Heykal Hachelaf, a indiqué que la campagne agricole en cours progresse à un rythme soutenu, avec une récolte céréalière 2024-2025 évaluée à environ 12 millions de quintaux, ce qui a contribué à réduire les importations et à alléger la pression sur la monnaie nationale.

Selon Hachelaf, les pluies précoces et abondantes ont permis de doubler les quantités de semences de qualité fournies aux agriculteurs, en réponse aux demandes exprimées et avec le soutien actif du secteur privé. Cette dynamique devrait améliorer la qualité des récoltes cette année.

Sur le plan des intrants agricoles, la distribution des engrais est en cours de régularisation, garantissant aux agriculteurs un accès sans encombre, condition essentielle pour assurer le succès de la campagne.

Le secteur oléicole s'annonce particulièrement favorable. Toutes les structures publiques sont mobilisées pour la collecte et la valorisation des olives. L'Office National de l'Huile (ONH) jouera un rôle central dans le tri et le stockage des quantités récoltées, tandis que l'Office des terres domaniales contribuera également à la gestion de ses propres récoltes, témoignant d'une organisation et d'une préparation rigoureuses.

Par ailleurs, la saison des dattes s'annonce également sous de bons auspices. Toutes les mesures de protection des récoltes ont été prises, et la récolte devrait débuter prochainement. Hachelaf a souligné l'importance de maintenir les marchés internationaux qui placent la Tunisie en tête des exportateurs mondiaux de dattes et en deuxième position pour les olives, derrière l'Union européenne.

Lors d'une cérémonie tenue à Nabeul à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la rage et de la vaccination animale, Heikal Hachelaf a également évoqué les programmes nationaux visant à stocker la production d'huile d'olive et à accorder des subventions pour le stockage. Ces initiatives visent à surmonter la période de surproduction, stabiliser les prix et renforcer la position de la Tunisie sur le marché agricole international.