Tunisie: Le pays séduit les touristes chinois au festival culturel 'One Step, One Realm' à Tai'an

Dans le cadre de la promotion de la diplomatie culturelle et de la valorisation de la Tunisie comme destination touristique de choix pour le marché chinois, l'ambassade de la République tunisienne à Pékin, en collaboration avec le bureau de l'Office national tunisien du tourisme, a participé le 27 septembre 2025 au festival culturel et touristique "One Step, One Realm" organisé dans la ville touristique chinoise de Tai'an.

Cet événement a réuni la participation de 20 pays venus présenter leur patrimoine culturel et leurs sites touristiques. La Tunisie s'est distinguée par un programme riche et varié, marqué par un stand dédié aux produits culturels et touristiques tunisiens.

L'artiste tunisien Hassen Doss a offert une prestation artistique remarquable, accompagné d'un groupe d'artistes chinois, dans un programme culturel, récréatif et artistique qui sera prochainement diffusé sur la chaîne chinoise CCTV, suivie par plus de 800 millions de téléspectateurs à travers le monde.

Adel Arabi, ambassadeur de Tunisie à Pékin, a rencontré des représentants des autorités locales de la province ainsi que les organisateurs du festival. Lors de la cérémonie d'ouverture, il a prononcé un discours soulignant la longue tradition d'amitié et de coopération entre la Tunisie et la Chine, ainsi que la richesse et la diversité du patrimoine culturel tunisien.

De son côté, Anouar Chtoui, directeur du bureau de l'Office national tunisien du tourisme à Pékin, a présenté une analyse de l'évolution du nombre de touristes chinois en Tunisie en 2025 et des efforts soutenus du gouvernement tunisien pour diversifier et renforcer l'offre touristique nationale.