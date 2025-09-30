Tunisie: Les douanes tunisiennes stoppent un énorme trafic de cannabis et de cocaïne

Le corps des douanes tunisien maintient une vigilance accrue dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, s'appuyant sur des équipements modernes et des moyens humains spécialisés, a déclaré mardi 30 septembre 2025 le porte-parole de la Direction générale des Douanes, le colonel Chokri Jebri.

Lors de son intervention sur les ondes de la Radio Nationale, il a rappelé l'importance des opérations récentes menées par les agents des douanes, qui ont abouti à la saisie de quantités exceptionnelles de drogues.

Parmi ces opérations, la plus marquante reste l'interception au port de Radès de plus de 572 kg de cannabis, une saisie qualifiée d'historique tant par la quantité que par la méthode de contrebande employée. Le colonel Jebri a également évoqué la saisie récente de 43 kg de cocaïne à Sfax, qualifiée d'énorme.

Le colonel Jebri a souligné que la lutte contre la contrebande demeure la priorité absolue de la Direction générale des Douanes, qui dispose désormais d'équipements de pointe, notamment des scanners à rayons X et des chiens spécialisés dans la détection des substances narcotiques et des explosifs, afin de renforcer ses capacités d'inspection et de contrôle.