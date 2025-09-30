Tunisie: Gabès - 14 élèves hospitalisés après une fuite de gaz toxique

30 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le conseil local de la ville de Gabès a annoncé le transfert de 14 élèves blessés suite à une fuite de gaz toxique provenant du complexe chimique de Gabès. Ces élèves ont été transférés à l'hôpital La Rabta, dans la capitale, sur décision du ministre de la Santé.

Selon le conseil, ce transfert vise à assurer un suivi médical dans de meilleures conditions, en raison des capacités limitées de l'hôpital régional de Gabès. Le conseil local a tenu le complexe chimique entièrement responsable de cet incident et a exigé l'ouverture d'une enquête urgente pour déterminer les responsabilités.

Il a également appelé à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les élèves et prévenir la répétition de telles catastrophes.

Ahmed Gafrach, membre du conseil local de Gabès, a confirmé que le nombre d'élèves hospitalisés est passé à 14 à la suite de cet incident.

