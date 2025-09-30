Tunisie: Arrestation de 40 dealers de drogue dans les écoles de Tunis

La brigade de la police judiciaire de Sidi Hussein a procédé à l'arrestation de 40 individus suspectés de trafic de drogue dans le milieu scolaire, en leur possession des quantités de la drogue "Lyrica".

Selon une source sécuritaire citée par la radio Diwan FM, parmi les personnes arrêtées, un individu a été identifié comme étant condamné à 240 ans de prison pour des affaires relevant du droit public. De plus, cet homme fait l'objet de 101 avis de recherche émis par diverses autorités judiciaires et sécuritaires, notamment pour émission de chèques sans provision.

Le parquet général auprès du tribunal de première instance de Tunis 2 a ordonné la mise en détention provisoire des suspects et l'ouverture d'une enquête conformément à la procédure.