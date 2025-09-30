Tunisie: Entrée sud de Tunis - Le ministre appelle à accélérer les travaux

30 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari, a effectué, ce lundi, une visite d'inspection sur le chantier du projet d'aménagement de l'entrée sud de la capitale, au niveau de la zone Saint-Gobain - Djebel Jelloud.

À cette occasion, il a tenu une réunion avec les représentants du groupement d'entreprises et des bureaux d'études, en présence du directeur général des Ponts et Chaussées.

Selon un communiqué du ministère de l'Équipement, la réunion a permis de faire le point sur l'état d'avancement du projet et d'aborder les défis liés à la continuité des travaux.

Le ministre a rappelé l'impératif de respecter le délai fixé à fin 2026 pour l'achèvement de cette phase du projet, tout en appelant à accélérer le rythme des travaux.

Il a également insisté sur l'importance d'un suivi permanent afin de garantir une exécution conforme aux normes de qualité et de sécurité.

