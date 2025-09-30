Afrique: Le Tunisien Yassine Gharbi sacré champion du monde du 400 m T54 à New Delhi

30 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

L'athlète tunisien Yassine Gharbi a réalisé un exploit retentissant ce mardi lors de la quatrième journée des Championnats du monde de para-athlétisme à New Delhi. Le champion paralympique est monté sur la plus haute marche du podium du 400 mètres (catégorie T54), décrochant la médaille d'or avec un nouveau record du championnat du monde en 44,96 secondes.

Véritable figure du para-sport tunisien, Gharbi signe un retour triomphal à la compétition internationale, porté par une détermination inébranlable et une préparation rigoureuse. Ce nouveau sacre vient s'ajouter à un palmarès déjà impressionnant, confirmant son statut de référence mondiale dans sa catégorie.

La Tunisie peut également compter sur une autre représentante engagée aujourd'hui : Marwa El Brahamy, qui disputera la finale du lancer de la massue (F32) à 12h30 (heure locale).

La Fédération Tunisienne des Sports pour Handicapés a salué la performance de Gharbi, soulignant « une nouvelle page glorieuse du sport paralympique tunisien ».

