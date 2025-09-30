Tunisie: Étudiants tunisiens - Attention aux arnaques, alerte de l'Ambassade de Chine à Tunis

L'Ambassade de Chine en Tunisie a exprimé sa satisfaction face à l'intérêt croissant des étudiants tunisiens pour les études en Chine, dans un contexte de développement continu des relations bilatérales entre les deux pays.

Dans un communiqué publié hier lundi, l'Ambassade a toutefois rappelé qu'elle ne facture aucun service de conseil lié aux études en Chine ni aux demandes de bourses, et qu'aucune entité externe n'est habilitée à fournir de tels services payants en son nom.

Elle a ainsi mis en garde les étudiants tunisiens désireux de poursuivre leurs études en Chine contre toute structure prétendant collaborer avec l'Ambassade en échange de frais, ce qui pourrait leur causer des pertes financières.