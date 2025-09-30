Afrique: 14e session de l'AMCOW à Dakar - La Côte d'Ivoire saluée comme modèle sur le continent pour ses engagements

L'Assemblée générale du Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW), réunie à Dakar du 27 au 29 septembre 2025, a rendu un vibrant hommage à la Côte d'Ivoire pour son exemplarité dans le respect de ses engagements financiers envers l'institution. Le pays s'est distingué comme le seul à avoir non seulement honoré ses obligations statutaires, mais aussi constitué un solde créditeur au-delà de l'exercice 2025.

Dans leur communiqué final, les ministres et partenaires de l'AMCOW ont unanimement salué cette performance, considérée comme une contribution décisive à la stabilité budgétaire et au renforcement des capacités de l'organisation.

Très honoré, le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a réaffirmé l'attachement de la Côte d'Ivoire à la Vision africaine de l'eau à l'horizon 2063, visant « une Afrique résiliente et sûre sur le plan de l'eau, avec un assainissement adéquat pour tous ». Il a invité les États membres à régulariser leurs contributions, condition essentielle au succès de cette ambition collective.

Le ministre a également encouragé le Secrétariat de l'AMCOW à accroître la visibilité de ses actions et à élaborer une stratégie efficace de mobilisation de ressources. Au nom du président Alassane Ouattara et du peuple ivoirien, il a exprimé sa gratitude à son homologue sénégalais, Dr Cheikh Tidiane Dièye, pour son engagement en faveur d'un accès durable à l'eau et à l'assainissement.

En marge des travaux, Laurent Tchagba a multiplié les rencontres de haut niveau, notamment avec le ministre sénégalais de l'Hydraulique et président de l'AMCOW, ainsi qu'avec Houanye Kocou Armand, nouveau secrétaire exécutif de l'Autorité du bassin du Niger (ABN). Ces échanges ont permis de renforcer la coopération régionale et d'ouvrir de nouvelles perspectives.

Point fort du séjour dakarois : la signature, le 29 septembre, d'un accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau. Cet instrument vise à mutualiser savoir-faire et expériences pour une gestion durable et solidaire des ressources hydriques.

Le ministre ivoirien repart ainsi de Dakar « les mains chargées », fort d'une reconnaissance continentale et de partenariats renforcés au service de la sécurité hydrique en Afrique.