Cote d'Ivoire: Lutte contre l'insécurité à Man et Duékoué - Plus de 60 fumoirs détruits et du cannabis saisi

La Direction de la police des stupéfiants et des drogues (Dpsd) de Man mène une bataille contre les trafiquants dans les régions du Tonkpi, du Bafing et du Guémon. Résultat : des fumoirs détruits, des personnes interpellées et du cannabis saisi. C'est ce qui ressort d'un document reçu du chef d'antenne régional, le commissaire Koné Tinnon.

Dans la note, il dresse le bilan des opérations menées par cette unité, du 6 janvier au 27 septembre 2025.

Une soixantaine de fumoirs, dans la ville de Man et ses environs, ont été détruits. Les agents ont saisi 257,102 kilogrammes de cannabis, des dizaines de tonnes de médicaments de qualité inférieure ou falsifiés, 10,15 grammes d'héroïne, 11,97 grammes de cocaïne et 2,363 kilogrammes de tramadol. Un champ de cannabis a été détruit dans la sous-préfecture de Santa (Biankouma).

« Nous avons détruit une soixantaine de fumoirs dans la ville de Man et dans les villages environnants », a indiqué le commissaire. Ajoutant que ces opérations ont permis l'interpellation d'une centaine d'individus impliqués dans la vente ou la distribution de la drogue et de produits prohibés. Parmi eux, 83 formellement identifiés ont été déférés devant les tribunaux de Man, Danané et Touba.

Parallèlement aux opérations de répression, la Dpsd mène des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires et au sein des communautés. « Notre jeunesse ne doit pas en pâtir, car des individus ont décidé de s'adonner au gain facile. Cela, à travers la vente de produits qui détruisent l'avenir de nos enfants », a -t-il ajouté.

Une opération similaire a été menée à Duékoué par le commissaire Ouattara Issouf et ses hommes, dans le cadre de l'opération « Epervier 10 ». Le 28 septembre, un fumoir, logé dans une bananeraie au quartier Toguehi, a été détruit et 6 personnes ont été interpellées.