Afrique de l'Ouest: Développement durable - Côte d'Ivoire et Sénégal conjuguent leurs efforts pour la sécurité de l'eau

La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont signé, un accord de coopération dans le domaine de la gestion durable des ressources en eau. L'acte a été paraphé par Laurent Tchagba, ministre ivoirien des Eaux et Forêts, et Dr Cheikh Tidiane Dieye, ministre sénégalais de l'Hydraulique et de l'Assainissement. C'était en marge de la 14e session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW), tenue du 27 au 29 septembre à Dakar.

Cet accord s'inscrit dans un contexte marqué par les défis croissants liés au changement climatique, à la pression démographique et aux activités humaines qui fragilisent les ressources hydriques. Les deux pays, membres de la CEDEAO, ont ainsi réaffirmé leur volonté d'agir conjointement pour préserver les écosystèmes aquatiques et renforcer la résilience de leurs populations face aux risques hydro-climatiques.

« Cet accord reflète l'excellence des relations d'amitié entre nos deux pays et illustre notre volonté partagée de bâtir une coopération efficace, fondée sur le respect mutuel, l'équité et la solidarité », ont souligné les deux ministres lors de la cérémonie.

Des axes de coopération élargis

L'accord définit un cadre général de collaboration couvrant plusieurs domaines prioritaires. Il s'agit de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) ; la protection et l'aménagement des berges et cours d'eau ; la surveillance des eaux de surface et souterraines ; la lutte contre les pollutions ; la gestion des risques hydro-climatiques extrêmes, avec notamment la mise en place de systèmes d'alerte précoce ; la mobilisation conjointe de financements climatiques au niveau régional et international ; l'harmonisation des cadres législatifs et réglementaires ; la formation, l'éducation et la sensibilisation des populations.

Au-delà des institutions publiques, l'accord encourage la collaboration entre ONG, associations civiles, chercheurs, acteurs privés et communautés locales. Une attention particulière sera accordée à la participation des femmes et des jeunes dans la gestion des ressources en eau.

Un Comité technique de suivi sera mis en place pour assurer la mise en oeuvre harmonieuse des actions prévues. Ce comité se réunira chaque année, alternativement en Côte d'Ivoire et au Sénégal, et pourra organiser des sessions extraordinaires selon les besoins.

Conclu pour une durée initiale de cinq ans, l'accord est renouvelable par tacite reconduction. Il constitue un outil stratégique pour renforcer la gouvernance de l'eau et contribuer à la stabilité et au développement durable dans la sous-région ouest-africaine.

Par ce cadre juridique, la Côte d'Ivoire et le Sénégal posent les bases d'une coopération exemplaire en Afrique de l'Ouest, répondant aux impératifs du développement durable et à la nécessité d'une gestion responsable des ressources naturelles.