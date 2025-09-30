Ce qui semblait hier encore irréalisable est devenu une réalité tangible à Odienné. Grâce à la Société coopérative simplifiée des dynamiques femmes transformatrices du manioc, la capitale du Denguélé s'impose désormais comme un pôle de production d'attiéké, ce mets ivoirien emblématique.

Dans une unité de transformation moderne installée au grand marché, des femmes, expertes et passionnées, s'activent à transformer le manioc en différentes variétés d'attiéké. L'abodiama, le finfin ou encore le fameux « grain ministre », très apprécié des consommateurs. Outre cette gamme variée, elles proposent également du gari, de la farine et de l'amidon de manioc. Cette activité, rendue possible grâce à l'appui du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, témoigne d'une nouvelle dynamique économique locale. Les femmes Atchan d'Abidjan, reconnues pour leur savoir-faire ancestral dans la fabrication de l'attiéké, ont apporté leur expertise, séjournant à Odienné pour transmettre leurs techniques et assurer une parfaite maîtrise de la transformation.

Le samedi 13 septembre 2025 a marqué un tournant décisif. En sa qualité de député de la commune d'Odienné, Adama Kamara a officiellement lancé 11 petites et moyennes entreprises (PME) locales. Parmi elles, six sont portées par des femmes, couvrant des secteurs variés. Agriculture, attiéké, couture-design, pâtisserie, coiffure-esthétique et location utilitaire. Les cinq autres PME sont confiées à des jeunes entrepreneurs, dans des domaines stratégiques tels que la soudure, la mécanique automobile, la logistique, l'agriculture et la coiffure.

L'ambition affichée est claire. Il s'agit de créer des centaines d'emplois, renforcer l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, et impulser une transformation durable du tissu social et économique du Denguélé. Cette vision s'inscrit dans la politique du président de la République, Alassane Ouattara, qui place l'emploi et l'inclusion au coeur du développement national.

Pour Odienné, cette initiative revêt une double portée. Elle valorise les ressources locales, tout en offrant aux populations, notamment aux femmes, la possibilité de s'affirmer comme des actrices majeures du développement. L'attiéké, produit désormais « made in Odienné », devient ainsi plus qu'un aliment. Mieux, un symbole d'autonomie et d'espoir pour toute une région.