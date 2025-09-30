Cote d'Ivoire: Autonomisation des femmes à Odienné - L'attiéké, nouveau levier d'emplois et d'espoir pour le Denguélé

30 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Ce qui semblait hier encore irréalisable est devenu une réalité tangible à Odienné. Grâce à la Société coopérative simplifiée des dynamiques femmes transformatrices du manioc, la capitale du Denguélé s'impose désormais comme un pôle de production d'attiéké, ce mets ivoirien emblématique.

Dans une unité de transformation moderne installée au grand marché, des femmes, expertes et passionnées, s'activent à transformer le manioc en différentes variétés d'attiéké. L'abodiama, le finfin ou encore le fameux « grain ministre », très apprécié des consommateurs. Outre cette gamme variée, elles proposent également du gari, de la farine et de l'amidon de manioc. Cette activité, rendue possible grâce à l'appui du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, témoigne d'une nouvelle dynamique économique locale. Les femmes Atchan d'Abidjan, reconnues pour leur savoir-faire ancestral dans la fabrication de l'attiéké, ont apporté leur expertise, séjournant à Odienné pour transmettre leurs techniques et assurer une parfaite maîtrise de la transformation.

Le samedi 13 septembre 2025 a marqué un tournant décisif. En sa qualité de député de la commune d'Odienné, Adama Kamara a officiellement lancé 11 petites et moyennes entreprises (PME) locales. Parmi elles, six sont portées par des femmes, couvrant des secteurs variés. Agriculture, attiéké, couture-design, pâtisserie, coiffure-esthétique et location utilitaire. Les cinq autres PME sont confiées à des jeunes entrepreneurs, dans des domaines stratégiques tels que la soudure, la mécanique automobile, la logistique, l'agriculture et la coiffure.

L'ambition affichée est claire. Il s'agit de créer des centaines d'emplois, renforcer l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, et impulser une transformation durable du tissu social et économique du Denguélé. Cette vision s'inscrit dans la politique du président de la République, Alassane Ouattara, qui place l'emploi et l'inclusion au coeur du développement national.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Odienné, cette initiative revêt une double portée. Elle valorise les ressources locales, tout en offrant aux populations, notamment aux femmes, la possibilité de s'affirmer comme des actrices majeures du développement. L'attiéké, produit désormais « made in Odienné », devient ainsi plus qu'un aliment. Mieux, un symbole d'autonomie et d'espoir pour toute une région.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.