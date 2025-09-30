Cote d'Ivoire: Élection présidentielle - Us-Rhdp mobilise pour la victoire d'Alassane Ouattara

Les professionnels de la santé et du secteur social en Côte d'Ivoire se mobilisent derrière le Président Alassane Ouattara, candidat du Rhdp. Réunis au sein de l'Union de la santé et du social pour le Rhdp (Us-Rhdp), ils ont tenu une rencontre le 23 septembre 2025, au siège du parti à Treichville.

À quelques semaines de la campagne, la présidente du mouvement, Dr Ouattara Djénéba, poursuit une tournée nationale afin de garantir la victoire de leur leader dès le premier tour.

« L'objectif de cette rencontre était d'échanger avec les représentants locaux afin de les mobiliser davantage dans la dynamique du mouvement. Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale. Aujourd'hui, nous sommes avec la coordination de Treichville. La prochaine étape est prévue à Abobo, avant de poursuivre dans d'autres localités à l'intérieur du pays. Nous devons occuper le terrain, montrer notre force et préparer une victoire éclatante du Président Alassane Ouattara », a-t-elle expliqué.

Au coeur des échanges, la présentation du bilan social du gouvernement sur la période 2011-2025, remis aux coordinateurs locaux. Ces derniers ont été appelés à devenir des interlocuteurs de proximité, chargés de relayer les actions sociales du gouvernement sur le terrain. Au-delà du bilan, Dr Ouattara Djénéba, présidente du mouvement, a lancé un appel à la mobilisation des militants : « Ce travail, c'est aussi le vôtre. Nous devons nous approprier ce bilan, le raconter avec nos mots, dans nos quartiers, dans les marchés, et le défendre partout. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement une élection, c'est l'avenir de nos enfants, de nos familles et de toute la nation », a-t-elle affirmé.

De son côté, Gnakry Sosthène, coordonnateur, a tenu à saluer le soutien des responsables politiques locaux, notamment le maire de Treichville, François Amichia, coordonnateur principal du Rhdp dans la commune, dont il a souligné la disponibilité et l'implication.

Poursuivant, Gnakry Sosthène a réaffirmé la détermination de la commune : « À Treichville, nous sommes prêts. Prêts à défendre notre bilan, prêts à convaincre et surtout prêts à porter haut les couleurs du Président Alassane Ouattara. Avec Alassane Ouattara, c'est la stabilité retrouvée. Une stabilité qui a permis à notre pays de se relever, de se reconstruire et de se projeter », a-t-il affirmé.

Il a également salué la transformation du pays et les progrès sociaux visibles : « Le changement est visible, concret et touche toutes les couches de la population, des villes aux villages, des jeunes aux anciens. Ensemble, unis et déterminés, faisons entendre la voix forte de Treichville le 25 octobre 2025, pour offrir au Président Ouattara une victoire éclatante et incontestable », a lancé Gnakry Sosthène.