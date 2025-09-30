Cote d'Ivoire: Sport et Santé - Une compétition internationale de Padel à Abidjan

La Côte d'Ivoire accueille son premier tournoi Fip Silver, une compétition internationale de Padel, du 29 septembre au 5 octobre 2025, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody. Plusieurs délégations étrangères sont attendues pour cette grande première en terre ivoirienne.

En amont de l'événement principal, Nhood Services Côte d'Ivoire, sponsor officiel de la compétition, a organisé, en partenariat avec Padel Magic, une série de mini-tournois du 24 au 26 septembre 2025, toujours au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Ces rencontres conviviales, ouvertes au public et aux entreprises locales, ont servi de mise en bouche avant le grand rendez-vous international.

L'objectif de ces tournois préparatoires était de susciter l'engouement populaire et de créer une émulation autour du Padel, un sport en pleine expansion en Côte d'Ivoire. Des jeux et des prix ont également été offerts aux participants, dans une ambiance festive.

Selon Martin Gil, directeur du développement de Nhood Afrique, le Padel est un sport en forte croissance, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'échelle mondiale. « À travers ce tournoi, nous réunissons professionnels et amateurs dans une ambiance conviviale. C'est un moment de rencontre et de partage », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que la mission du groupe est de créer des cadres de vie sains, ce qui passe notamment par la promotion d'activités sportives et de loisirs comme le Padel, intégré dans leurs projets immobiliers pour favoriser le bien-être.

Environ 100 joueurs, répartis en plusieurs poules, prennent part à la compétition. Deux formats de tournoi sont proposés. Un tournoi double : ouvert à tous les niveaux ; un tournoi entreprise : destiné à renforcer la cohésion entre partenaires et acteurs du secteur immobilier. « C'est une opportunité pour fédérer nos partenaires et créer une dynamique positive autour du Padel. Nous avons engagé trois équipes dans le tournoi », a indiqué Stanislas Rohmer, directeur général de Nhood Côte d'Ivoire.

Zarour Darwich, pratiquant passionné, retrace la rapide ascension de ce sport : « Le Padel est encore jeune, mais il a connu une croissance fulgurante ces dix dernières années. À Abidjan, les premiers terrains ont été installés il y a trois ans. Aujourd'hui, on compte environ 500 joueurs et près de 60 terrains à travers le pays. Une fédération ivoirienne de Padel a même vu le jour il y a un an. »

Il précise que le Padel partage certaines similitudes avec le tennis, notamment dans le système de pointage, mais présente aussi des différences notables : le terrain est plus petit, des parois vitrées font partie du jeu, les raquettes sont plus larges et le jeu exige beaucoup d'habileté et de réactivité.

« Ce sport est accessible à tous, que ce soit pour le loisir ou pour rester en bonne santé. Personnellement, je joue pour me détendre, faire du sport et passer un bon moment. Ce tournoi, de niveau intermédiaire, permet justement cela », conclut Darwich.