Cote d'Ivoire: Taekwondo/Région des Grands Ponts - 96 athlètes prennent part au passage de grade

Quatre-vingt-seize (96), c'est le nombre d'athlètes de taekwondo de la région des Grands Ponts qui ont pris part, le 27 septembre 2025, au passage de grade des ceintures de couleur, allant de la couleur jaune à la rouge.

Au total, dix (10) ceintures dans les différentes catégories ont été décernées au cours de cet examen, supervisé par les maîtres Amoakon Kouakou (ceinture noire 7e dan) et Kragbé Christian (ceinture noire 6e dan).

Ainsi, il y a eu 1 ceinture jaune (8e et 7e keup), 2 ceintures vertes (6e et 5e keup), 3 ceintures bleues (4e et 3e keup) et 4 ceintures rouges (2e et 1er keup).

À noter que cette rencontre, présidée par le président de la ligue régionale de taekwondo, maître Guy Franck Kouassi, en présence de la directrice des sports des Grands Ponts, s'inscrit dans le cadre des examens trimestriels d'évaluation prescrits par la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd). Ce, au bénéfice des athlètes désireux de progresser en grade.