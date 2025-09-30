Cote d'Ivoire: Développement durable - Nialé Kaba discute des priorités avec le vice-président de la Sfi pour l'Afrique

Présent en Côte d'Ivoire dans le cadre de la Cgeci Academy, le vice-président de la Société financière internationale (Sfi) pour l'Afrique, Ethiopis Tafara, a été reçu en audience, le lundi 29 septembre 2025, par le ministre de l'Economie, du Plan et du Développement, Nialé Kaba, à son cabinet au Plateau.

A l'issue de cette rencontre, la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement n'a pas caché sa satisfaction. « Je suis heureuse de recevoir Ethiopis Tafara qui a pris fonction, il y a six mois, en qualité de vice-président de la Sfi. En tant que gouverneure, c'est la première fois que nous le recevons dans nos bureaux. Nous avons parlé des priorités de la Côte d'Ivoire, mais également du portefeuille qui est en cours », a souligné Nialé Kaba.

Elle a annoncé que c'est avec fierté qu'elle a appris que Nathalie Kouassi Akon, une Ivoirienne, est la directrice du bureau régional de l'Afrique de l'Ouest 2 de la Sfi basé à Accra, au Ghana. Pour le vice-président de la Sfi pour l'Afrique, Ethiopis Tafara, la Côte d'Ivoire est un pays très important dans la région.

« Nous avons discuté des priorités que nous avons et de la stratégie que nous sommes en train de monter qui s'aligne parfaitement sur le Programme national de développement (Pnd) », a-t-il précisé, soulignant qu'il est très ravi de savoir que son institution va travailler sur des projets qui vont aider la Côte d'Ivoire.

À l'en croire, la stratégie dénommée « Sfi 2030 » est focalisée sur les secteurs pourvoyeurs d'emplois, vu la démographie en Afrique où 70% de la population a moins de 30 ans. En d'autres termes, la Sfi est disposée à accompagner la Côte d'Ivoire dans les secteurs clés.

Selon lui, pour les années à venir, ils travailleront sur les secteurs les plus importants pour la création d'emplois. L'énergie d'abord, parce que sans énergie, il n'y a pas de développement.