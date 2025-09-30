Afrique de l'Ouest: Togo-Bénin - Un plan commun pour sauver le fleuve Mono

30 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Les autorités togolaises et béninoises tiennent depuis mardi à Lomé une concertation de trois jours autour du projet Initiative Régionale pour l'Eau et l'Environnement dans le Bassin du Mono (IREE-Mono).

Objectif : définir une stratégie commune pour une exploitation durable de cette ressource stratégique partagée par les deux pays.

Au programme, la validation de trois instruments clés : un dispositif de suivi-évaluation, un mécanisme de coordination et une stratégie genre 2025-2030. « Ce dispositif permettra d'améliorer la performance et de mesurer les progrès réalisés », a indiqué Dadja Gnakpaou, directeur exécutif de l'Autorité du Bassin du Mono.

Financé à hauteur de 5 millions de dollars par le Fonds Mondial pour l'Environnement (FEM), le projet s'étend sur quatre ans et entend faire face aux menaces liées au changement climatique, à la pollution et à la dégradation des terres. Les travaux de Lomé devraient déboucher sur une charte commune pour assurer la gestion durable du fleuve Mono

