Ile Maurice: Quand les liens tissent la toile

L'affaire Menlo Park Limited et l'ex-gouverneur de la Banque de Maurice, Rama Sithanen, mettent en lumière des liens étroits entre plusieurs actionnaires et directeurs de la société et le gouverneur, créant ainsi des interrogations. Bien que le gouverneur ait fermement nié toute implication dans l'octroi du prêt controversé par la Mauritius Investment Corporation (MIC), ses connexions avec des figures influentes au sein de Menlo Park ne passent pas inaperçues.

Rama Sithanen connaît de longue date plusieurs actionnaires et directeurs de Menlo Park, ayant partagé des rôles dans diverses institutions financières majeures de l'île. Ces connexions remontent à plusieurs années, bien avant que Sithanen ne devienne gouverneur de la Banque de Maurice et elles incluent des collaborations dans des sociétés comme PwC, BDO, MCB et d'autres.

Des figures de Menlo Park, comme Ziyad Bundhun, Rubina Toorawa Taujoo, Yacoob Ramtoola, Anthony Leung Shing, Shahed Hoolash et Stephane Adam, ont des liens professionnels directs avec le gouverneur. Ces relations ont souvent donné lieu à des interactions dans des cercles économiques où Rama Sithanen a joué un rôle clé.

Les actionnaires et directeurs de Menlo Park

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Voici la liste complète des actionnaires et directeurs de Menlo Park Limited, où l'on trouve un nombre important de personnes ayant des liens avec le gouverneur de la Banque de Maurice :

Grégoire Baudin - investisseur suisse

Raouf Abdool Ziyaad Bundhun - ancien cadre MCB et Rogers Group

Dilshaad Bundhun - ancienne cadre MCB et directrice de StrategiaWealth

Faresh Dookayka - directeur, Scriba Corporate Services

Nathalie Pate Marion Tuki - Ex Rothschild

Yuttam Joysuree - Managing Partner, BDO Solutions

Hamid Abdul Qamarara Ramtoola - Ramtoola H. A. & Sons

Yacoob Mubina Ramtoola - Chairman, BDO Mauritius

Yacoob Umrana Ramtoola - Ramtoola H. A. & Sons

Yacoob Zeid Muhammad Ramtoola - Ramtoola H. A. & Sons

Grace Leung Shing - directrice, Swan Insurance

Stéphane Adam - ancien cadre, MCB

Mary Queenie Adam - ancienne cadre, MCB et directrice de MPL

Issa Taujoo - ancien cadre, PwC

Ahmad Taujoo - directeur, Tech Trade Ltd

Shahed Hoolash - Managing Director et Partner, VISTRA

Niazi Hoolash - Partner, Chase Derwitt, ex-KPMG

Rubina Taujoo - Country Head, Apex Group, Maurice

Robert Leke - Mastercard Foundation

Didier Merle - ex cadre MCB et directeur de Strategia Wealth

Acha Leke - Chairman, McKinsey's Africa Region

Aditi Boolell - Managing Director, Boolell Advisory Mauritius, ex-PwC

Antony Leung Shing - Country Head, PwC Maurice

Michel Pilot - Chief Operating Officer pour IBL East Africa Investments

Les liens entre Rama Sithanen et les actionnaires de Menlo Park illustrent un réseau financier dense, où des relations professionnelles et personnelles entre des figures majeures du secteur financier se tissent fréquemment. Bien que ces relations ne constituent pas en soi une preuve d'une mauvaise gestion ou d'un conflit d'intérêts, elles suscitent des interrogations sur l'influence de ces connexions dans des décisions stratégiques, notamment en ce qui concerne l'octroi de prêts par la MIC.

Ces interactions, qu'elles soient anciennes ou récentes, soulignent l'importance d'une gouvernance transparente et indépendante pour préserver la confiance dans les institutions financières publiques et privées.