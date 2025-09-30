Ile Maurice: Sept véhicules saisis, trois suspects arrêtés

30 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

La Financial Crimes Commission (FCC) a fait une descente ce mardi 30 septembre. Sept véhicules ont été saisis au terme d'une opération menée tôt ce matin, à Rivière-des-Anguilles, Cap-Malheureux et Roche-Bois, dans le sillage d'une enquête de longue haleine sur des soupçons de trafic de drogue et de blanchiment d'argent.

Parmi les personnes interpellées figurent deux frères de Terre-Rouge et de Roche Bois, Roddy et Robby Baptiste. Tous deux sont soupçonnés d'implication directe dans des activités liées au trafic de drogue mais ils sont inquiétés par la FCC pour blanchiment d'argent. Le troisième suspect arrêté est Mohammad Faraz Ibne Hoseny, directeur de F & Z Transport et habitant de Tayak. Ce dernier est actuellement interrogé under warning dans les locaux de la FCC.

Selon les informations recueillies, cette opération découle d'un travail minutieux de field intelligence mené par la FCC depuis plus de quatre ans.

Cette saisie comprend trois 4x4 (dont deux Toyota et une Mazda), une Suzuki Grand Vitara, une Toyota Corolla ainsi que deux scooters.

Cette opération marque une nouvelle étape dans la lutte de la FCC contre les circuits financiers illicites et les réseaux criminels opérant à Maurice. L'enquête se poursuit et d'autres interpellations ne sont pas à écarter.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.