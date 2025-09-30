Ile Maurice: Sept véhicules saisis, trois suspects arrêtés

La Financial Crimes Commission (FCC) a fait une descente ce mardi 30 septembre. Sept véhicules ont été saisis au terme d'une opération menée tôt ce matin, à Rivière-des-Anguilles, Cap-Malheureux et Roche-Bois, dans le sillage d'une enquête de longue haleine sur des soupçons de trafic de drogue et de blanchiment d'argent.

Parmi les personnes interpellées figurent deux frères de Terre-Rouge et de Roche Bois, Roddy et Robby Baptiste. Tous deux sont soupçonnés d'implication directe dans des activités liées au trafic de drogue mais ils sont inquiétés par la FCC pour blanchiment d'argent. Le troisième suspect arrêté est Mohammad Faraz Ibne Hoseny, directeur de F & Z Transport et habitant de Tayak. Ce dernier est actuellement interrogé under warning dans les locaux de la FCC.

Selon les informations recueillies, cette opération découle d'un travail minutieux de field intelligence mené par la FCC depuis plus de quatre ans.

Cette saisie comprend trois 4x4 (dont deux Toyota et une Mazda), une Suzuki Grand Vitara, une Toyota Corolla ainsi que deux scooters.

Cette opération marque une nouvelle étape dans la lutte de la FCC contre les circuits financiers illicites et les réseaux criminels opérant à Maurice. L'enquête se poursuit et d'autres interpellations ne sont pas à écarter.