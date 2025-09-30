Ile Maurice: Trois malfrats arrêtés

L'arrestation est tombée comme un couperet dimanche soir. Le 28 septembre, à 18 h 30, les enquêteurs de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) de l'Est et du Nord, agissant sur des informations précises, ont mis la main sur deux figures bien connues des services de police : Theeagharajen Veerasamy, 40 ans, et Jonathan Benjamin Henriot, 36 ans. Ils ont été interpellés à Sept Croisée, Trou-d'Eau-Douce, avant d'être conduits dans les locaux de la DCIU Nord pour interrogatoire.

Ces deux suspects, déjà fichés, ont rapidement avoué avoir participé à une série de vols et d'agressions dans la région nord, en compagnie de leur acolyte Jerry Ivans Inassee, alias Pirate, 39 ans, arrêté plus tôt ce mois-ci.

Parmi les affaires les plus marquantes figure l'agression barbare du 25 septembre contre un homme de 81 ans, domicilié à Grand-Baie. Alors qu'il dormait, trois individus cagoulés et armés se sont introduits dans sa maison en forçant la porte arrière. Ils l'ont roué de coups, l'ont ligoté avec une corde et l'ont contraint à s'asseoir dans son salon avant de lui dérober son portefeuille et sa voiture, une Mercedes bleue. La victime a été blessée à la tête, au bras et au pied.

Les aveux des suspects les lient également à plusieurs cambriolages nocturnes survenus début septembre dans le nord. Des voitures, bijoux, montres de luxe, appareils électroniques et sommes d'argent avaient été dérobés, touchant aussi bien des résidents mauriciens que des étrangers installés à Grand-Baie, Pereybère et La Salette. La valeur totale des butins est estimée à près de Rs 3 millions, incluant une Mercedes, une Nissan Almera, des montres (Rolex et Cartier) et divers objets personnels et électroniques.

Si une partie du butin - notamment la Mercedes volée - a été retrouvée abandonnée à Saint-Julien, de nombreux objets manquent encore à l'appel. La police soupçonne que les malfrats auraient écoulé une partie des biens sur le marché. Les enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Grand-Baie poursuivent leurs investigations pour déterminer l'étendue du réseau et identifier d'éventuels complices.

La Mercedes bleue volée

Avec ces arrestations, un coup de filet majeur vient de toucher un gang qui semait la terreur dans la région nord. Mais l'enquête laisse entrevoir que ce dossier est loin d'avoir révélé tous ses secrets.