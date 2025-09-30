Ile Maurice: Akil Bissessur annonce une action contre Pravind Jugnauth

«Je vais intenter une affaire en cour contre Pravind Jugnauth pour m'avoir traité de trafiquant pendant la campagne alors qu'une affaire avait été rayee en cour», a lancé Me Akil Bissessur hier à la sortie du tribunal de Mahébourg. L'avocat, aux côtés de sa compagne, Doomila Moheeputh, et de son frère, Avinash, s'est dit soulagé mais pas surpris de la décision de justice après que les charges qui pesaient sur eux ont été rayées.

Selon lui, l'ensemble du pays a pu constater «kouma Special Striking Team, ti pe opere sous les ordres de Jagai et Gangadin». Il a rappelé avoir été arrêté huit fois sous le régime précédent, dans des affaires qu'il qualifie de «persécutions politiques».

«Tou bann case raye : Breach of ICTA, ladrog dan Palma, controlled delivery, tou ti baze lor fos prev. Zot finn mem fer enn dummy package pou fer krwar ki zo ti'nn intersepte ladrog dan PATS, me apre zot vinn met konprime dan larmwar mo frer.»

Akil Bissessur souligne que malgré les preuves vidéo et les enregistrements CCTV montrant les agissements de la police, le bureau du Directeur des poursuites publiques avait dû batailler contre les objections initiales de la police pour obtenir sa mise en liberté sous caution. «Si mo pa ti ena presans lespri filme, mo ti pou ankor dan lamizer zordi. Me mo finn resi montre kouma mo fami finn viktim bann abi ek manipulasion.»

Le père des frères Bissessur, Naimduth Bissessur, a tenu à remercier chaleureusement les avocats qui les ont défendus, adressant une pensée particulière à l'ex-chef juge Eddy Balancy. De son côté, Me Vimal Rajkumar, membre de l'équipe de défense, a affirmé qu'il n'était «pas surpris» de cette issue. «Depuis le début, c'était clair : ti enn ka de planting. Nou finn menn enn long konba ansam avek Me Rama Valayden, Me Sanjeev Teeluckdharry et beaucoup d'autres. Ceux qui ont le plus souffert, ce sont les membres de la famille Bissessur.»

Pour rappel, Akil Bissessur faisait face à trois accusations provisoires : complot en vue d'importer des drogues dangereuses, tentative de possession de drogues en vue de distribution et possession de biens interdits. Doomila Moheeputh était accusée de complot et de complicité, tandis qu'Avinash Bissessur devait répondre à deux accusations provisoires de possession et de complot.

Tous trois avaient été arrêtés le 20 juin 2023 après une opération de controlled delivery menée par la Special Striking Team à Dreamton Park, Sodnac, où la police affirmait avoir saisi 1 022 comprimés suspectés de drogue d'une valeur de Rs 2 millions. Ils avaient finalement obtenu la liberté sous caution le 26 juin 2023.

Aujourd'hui, avec toutes les charges rayées, Akil Bissessur entend tourner la page. Mais il affirme qu'il ne restera pas silencieux : «Mo pou amenn Pravind Jugnauth an zistis. Li finn sal mo non lor estrad politik, apel mwa trafikan, kan li ti kone depi le komansman ki case-la pa pou tini.»