Ile Maurice: Un avocat de nouveau dans la tourmente - Perquisition à Quatre-Bornes

Jhaddav Iysurey, 26 ans, refait parler de lui un an après ses précédents démêlés avec la justice. Le jeune avocat s'est retrouvé une nouvelle fois dans le viseur de l'Anti Drug & Smuggling Unit (ADSU) Western Division. Dans la matinée du 28 septembre, à 9 h 20, les enquêteurs de la brigade antidrogue ont perquisitionné son domicile. Deux morceaux d'aluminium pliés, chacun contenant une quantité soupçonnée de cannabis synthétique, ont été saisis.

Cette opération fait écho à un passé récent. En mai 2024, Me Iysurey avait déjà été arrêté par l'ADSU à Phoenix. Il se trouvait alors dans sa voiture, en compagnie d'un homme de 33 ans, originaire de la région. Les enquêteurs avaient alors affirmé avoir découvert du cannabis synthétique, des seringues et divers équipements liés à la préparation de drogue.

Depuis, l'avocat n'a cessé de dénoncer ce qu'il qualifie de «planting». Selon lui, ses démêlés avec la justice ne seraient pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un coup monté et orchestré par un ennemi. «Je suis victime d'une machination», avait-il affirmé lors de sa première arrestation, clamant son innocence.

Un an plus tard, l'affaire prend un nouveau tournant avec cette perquisition à Quatre Bornes. Si la police affirme avoir agi sur la base d'informations précises, la défense de Me Iysurey s'annonce déjà combative.