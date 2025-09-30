Ile Maurice: Une transition en douceur à la gouvernance

La Banque de Maurice a officiellement tourné une page, hier matin, avec l'installation de sa nouvelle équipe dirigeante. La nouvelle gouverneure, Priscilla Muthoora Thakoor, succédant à Rama Sithanen, a tenu une réunion de travail avec ce dernier dans le cadre du handing-over, consacrée à la revue des dossiers prioritaires. Le gouverneur sortant quitte ses fonctions après un mandat record par sa brièveté - à peine neuf mois.

Ancienne du Fonds monétaire international, la nouvelle gouverneure incarne une rigueur académique et professionnelle jugée essentielle pour restaurer la crédibilité d'une institution fragilisée ces dernières semaines. Parmi ses priorités figurent le rétablissement de la confiance, l'apaisement des tensions internes et une meilleure lisibilité de la politique monétaire.

À ses côtés, le nouveau Second Deputy Governor, Ramsamy Chinniah, représente l'expérience maison, fort d'une carrière entièrement consacrée à la Banque centrale. Ce duo, combinant expertise internationale et ancrage local, se veut porteur d'un socle solide pour consolider l'avenir de l'institution.

Le First Deputy Governor, Rajeev Hasnah, conserve son poste. Sa présence, désormais inscrite dans une dynamique collégiale, devra soutenir les nouvelles orientations stratégiques et contribuer à renforcer la gouvernance collective au sein de la Banque de Maurice.