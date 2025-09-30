Sénégal: L'épouse, deux fils et le marabout de Madiambal Diagne placés en détention provisoire

Au Sénégal, le patron de presse Madiambal Diagne, mais aussi son entourage, se trouvent dans le viseur de la justice, alors que ce proche de l'ex-président Macky Sall et voix critique du pouvoir est sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour de possibles rétrocommissions estimées à plus de 32 millions d'euros. L'épouse, les deux fils et le marabout de Madiambal Diagne ont été placé sous mandat de dépôt hier, lundi 29 septembre, inculpés pour « association de malfaiteurs », entre autres, le temps que le pool judiciaire et financier clôture son enquête sur le blanchiment présumé de capitaux à hauteur d'un peu plus d'un milliard de francs CFA.

L'affaire connaît une nette accélération depuis le départ à l'étranger, la semaine dernière, de Madiambal Diagne, malgré une interdiction de quitter le territoire du Sénégal. Ainsi, la femme et les deux fils de cet éditorialiste et proche de Macky Sall sont inculpés en raison de leur statut d'associé dans la société immobilière (SCI Pharaon) crée par Madiambal Diagne.

En jeu, des flux financiers potentiellement irréguliers. C'est la Cellule nationale de traitement des informations financières qui en a fait état dans un rapport - en 2024 - et notamment un montant d'1,7 milliard de francs CFA encaissés sur le compte bancaire de la société familiale. Le pool judiciaire et financier veut savoir d'où provient cet argent et si la transaction n'est pas frauduleuse.

Lourds chefs d'accusation

Binta Diaby et ses deux fils ont été inculpé de lourds chefs d'accusation : « association de malfaiteurs », « escroquerie portant sur des deniers publics » et « blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé » et ce, par le biais des facilités offertes par l'exercice d'une activité professionnelle, ainsi que pour complicité de ce chef.

La personne qui est présentée comme le marabout de Madiambal Diagne, Serigne Mor Mbaye, est poursuivie pour « associations de malfaiteurs ».