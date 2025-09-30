La Direction générale des impôts (DGI) a organisé, dans la nuit du vendredi 26 septembre 2025 à Ouagadougou, la Ve édition de son prix d'Excellence (PRIEX/DGI).

La Direction générale des impôts (DGI) organise chaque année une cérémonie de récompense des meilleurs contribuables et du personnel de l'administration fiscale qui se sont particulièrement distingués au cours des douze mois écoulés. C'est dans ce cadre qu'elle a tenu, dans la nuit du vendredi 26 septembre 2025, à Ouagadougou, la Ve édition de son Prix de l'Excellence (PRIEX/DGI). La cérémonie a été placée sous la présidence du ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo.

41 prix répartis dans les catégories comme le prix d'honneur de la DGI, le prix des contribuables, le prix des managers, le prix des agents et les prix spéciaux, ont été décernés à 60 lauréats. Parmi eux, Boukaré Sawadogo, agent à la Direction provinciale des impôts du Mouhoun, dans la région de Bankui, a décroché le Super Prix Agent. A cet effet, il a reçu une somme de 2 millions F CFA, accompagnée d'une attestation de reconnaissance, d'un trophée et de gadgets. M. Sawadogo a exprimé sa gratitude et son engagement à poursuivre ses efforts dans l'accomplissement de ses obligations professionnelles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Cette récompense représente beaucoup pour moi. Elle consacre l'unité et l'engagement. Dans mon service, je m'efforce toujours de rester droit et de servir les contribuables, quelles que soient les difficultés », a-t-il confié. L'agent a cependant reconnu que son travail n'est pas exempt d'obstacles.

Il a évoqué les coupures d'électricité récurrentes et les problèmes de connexion qui ralentissent le traitement des dossiers. Malgré ces contraintes, Boukaré voit dans cette distinction une motivation à faire plus. « Elle m'encourage à mieux faire et à continuer d'honorer mes engagements vis-à-vis des contribuables », a-t-il indiqué.

Le coordonnateur du Projet d'urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR), Martial Wilfred Bassolé et lauréat du Super prix des contribuables, a salué cette distinction décernée à sa structure. « C'est à la fois une surprise et un honneur. Cela montre que les projets et programmes peuvent, au-delà de leurs objectifs initiaux, contribuer significativement à la mobilisation des recettes fiscales », a-t-il déclaré.

Une administration fiscale performante malgré un contexte difficile

Placé sous la double tutelle technique et financière du ministère de l'Economie et des Finances, le projet a pour ambition de renforcer le développement territorial tout en intégrant les enjeux de genre et de la résilience. « Mobiliser les recettes fiscales reste un défi majeur pour le développement local.

Cette reconnaissance est une invitation à redoubler d'efforts, tant pour notre projet que pour l'ensemble des programmes, afin d'optimiser nos contributions », a ajouté Martial Bassolé. La Directrice générale des impôts, Talato Eliane Djiguemdé, a insisté sur le rôle central de son institution dans le recouvrement des recettes destinées à financer le développement de l'Etat.

Selon elle, cette mission repose sur l'engagement des hommes et des femmes de l'administration fiscale, mais aussi sur la responsabilité des contribuables et des entreprises qui acceptent de s'acquitter de leurs obligations fiscales. « Il faut des agents capables d'élaborer et d'appliquer la loi fiscale, d'assurer le contrôle et le recouvrement, afin que l'impôt entre dans les caisses de l'Etat et serve à des actions de développement », a-t-elle déclaré.

Pour la directrice générale, l'événement est l'occasion de mettre en lumière le civisme fiscal, élément essentiel au bon fonctionnement de l'administration. Elle a rappelé qu'en dépit du contexte économique difficile, la DGI a réalisé en 2024 une performance remarquable, en mobilisant 1 480 milliards F CFA, tous budgets confondus, contre 1 368 milliards F CFA en 2023, soit une hausse de 113 milliards F CFA.

Pour le Fonds de soutien patriotique, 112 milliards ont été collectés, traduisant une progression spectaculaire de 220 % par rapport à l'année 2023. Elle a aussi indiqué que cette édition, a introduit un règlement révisé pour renforcer la compétitivité.

Le nombre de catégories du prix des managers est passé de 12 à 9, tandis que celui des agents a été réduit de 10 à 8. Selon elle, ce nouveau dispositif a accordé également plus de poids à l'examen des dossiers individuels des candidats qu'aux notes attribuées par les comités de sélection, afin de garantir un processus plus rigoureux et plus juste.

Palmarès