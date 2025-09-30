Burkina Faso: SAMAO 2025 - Le mérite de plusieurs acteurs mis à l'honneur

La soirée des récompenses qui a marqué la fin de la 7e Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest (SAMAO), s'est déroulée sous le signe de la reconnaissance et de la solidarité, le vendredi 26 septembre 2025, à Ouagadougou.

La Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest (SAMAO) a refermé ses portes. En effet, la soirée des récompenses qui a constitué le dernier acte de la VIIe édition de la SAMAO, s'est déroulée sous le signe de la reconnaissance et de la solidarité, vendredi 26 Septembre 2025, à Ouagadougou. « La reconnaissance est à l'âme ce que la rosée est aux fleurs, la couvrant de fraîcheur et la lavant de toute poussière.

Il est pour nous un doux devoir de consacrer ce laps de temps à la fin de cette journée à ceux dont le geste, la contribution et la présence ont été le ciment de la réussite de cet événement majeur », a expliqué le secrétaire général du ministère en charge des mines, par ailleurs président du comité d'organisation de la 7e SAMAO, Doulaye Sanou.

Il a rendu hommage au ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, pour son leadership et salué le travail du comité d'organisation. Ses remerciements se sont étendus aux pays membres de l'AES, notamment le Mali et le Niger, avec une mention spéciale pour la délégation malienne conduite par son ministre chargé des Mines. M. Sanou a exprimé sa reconnaissance aux partenaires de la SAMAO.

Le ministre chargé des Mines, Yacouba Zabré Gouba, a indiqué que cette soirée de récompenses vise à mettre en lumière les valeurs africaines de partage et de reconnaissance. A travers la remise de symboles et de distinctions, il a tenu à saluer les communicateurs, panélistes et l'ensemble des participants qui ont contribué à la réussite de cette VIIe édition.

Pour un secteur minier pro développement social

Le ministre et son homologue malien ont procédé à une levée de verre, symbole de convivialité et de fraternité entre les peuples. Il a insisté sur la nécessité de bâtir une coopération « robuste et solide » entre les pays de l'AES. Selon Yacouba Zabré Gouba, ces distinctions ne représentent qu'un aspect de la reconnaissance, car l'ensemble des acteurs du secteur minier mérite d'être honoré.

Il a insisté sur la nécessité de promouvoir une exploration et une exploitation minières conformes à la loi et favorables au développement social. Le ministre a également mis en avant l'importance accordée à la jeunesse lors de cette édition.

Des activités ludiques et pédagogiques comme le « student program » ont été conçues pour éveiller l'intérêt des étudiants pour le secteur minier. La cérémonie a vu la remise de

trophées aux partenaires, ainsi qu'aux lauréats des deux concours organisés lors de l'évènement. Les représentants des pays participants ont également reçu des présents en signe de reconnaissance. La présidente du jury, Lydie Sanon, a félicité les

participants et délibéré les résultats dans les deux catégories.

Le prix du meilleur exposant et fournisseur de biens et services miniers est revenu à la Société Aramine. La société West African Ressources a remporté la catégorie meilleure exposant des sociétés minières. IAMGOLD Essakane SA a occupé la deuxième place dans cette catégorie, suivi d'Endeavour Mining. Lydie Sanon a insisté sur l'importance de valoriser l'innovation et le professionnalisme, qualités qui ont guidé le choix des lauréats.

Parmi les lauréats distingués, la société West African Resources, sponsor officiel de cette VIIe édition, a été particulièrement honorée. Son directeur environnement, Judicaël Ouédraogo, a salué la pertinence des thématiques et la qualité de l'organisation. « Nous avons reçu avec fierté le prix du meilleur stand d'exposition, le prix du leadership féminin dans l'industrie et le prix du sponsor officiel », a-t-il confié.