Burkina Faso: Education - Le SNESS se penche sur les défis du moment

30 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Fleur Birba

Le Syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur (SNESS) a tenu, les 26 et 27 Septembre, à Ouagadougou, son 26e congrès ordinaire sur le thème « le SNESS dans un contexte de mutation du système éducatif : défis et perspectives ».

A cause de la crise sécuritaire que vit le Burkina Faso depuis 2015, le secteur de l'éducation a connu d'énormes mutations afin de s'adapter au contexte. Il s'agit de la mise en place surtout d'un système éducatif plus cohérent, fonctionnel et adapté aux besoins du pays. Comment le réussir ? Le Syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur (SNESS) propose des solutions.

Ainsi, les 26 et 27 Septembre 2025, à Ouagadougou, au cours du 26e congrès ordinaire, les membres ont réfléchi sur le thème : « le SNESS dans un contexte de mutation du système éducatif : défis et perspectives ».

Selon le secrétaire général du SNESS, Souleymane Compaoré, c'est un moment pour eux de dresser le bilan et dessiner des perspectives meilleures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« C'est donc un cadre d'échanges et de partages mutuels », a-t-il renchéri. Et de poursuivre que le choix du thème se justifie au regard de la dynamique actuelle du système éducatif burkinabè et des personnels qui l'animent. En effet, « les reformes enclenchées visent à former des citoyens responsables, créatifs et productifs, capables de contribuer au développement socioéconomique et culturel du Burkina Faso.

C'est pourquoi nous interpellons les autorités à avoir dans le viseur, l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel de l'éducation », a-t-il souligné. Pour lui, les échanges issus de ce congrès ont permis de dégager des pistes à même d'orienter le syndicat dans ses actions en lien avec les mutations, surtout améliorer les conditions de vie et de travail du personnel.

De l'avis du représentant du ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Yaya Bonkoungou, le rôle du syndicat est important car, il est un partenaire de l'Etat, une force de soutien et de proposition de solutions pour une école de qualité.

« Certes, notre pays traverse une période de transformation dictée par les défis sécuritaires mais je reste convaincu que les recommandations contribueront à l'amélioration du secteur », a-t-il indiqué. A ce congrès ordinaire, des organisations syndicales soeurs comme la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche (F-SYNTER) et la Coalition nationale pour l'éducation pour tous (CN-EPT) étaient présentes pour soutenir le SNESS.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.